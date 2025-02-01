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【自由副刊】吃貨吃年貨：王姿雯╳李桐豪╳林楷倫╳黃麗群╳劉梓潔

2025/02/01 05:30

圖◎薛慧瑩圖◎薛慧瑩

圖◎薛慧瑩

編輯室報告：都說年味漸淡，會不會也是因為昔時眾人垂涎的各色年貨，如今因唾手可得而寶變為石？還有什麼年貨，抵住了時間沖刷，不褪顏色嗎？五位優秀的「吃貨」，為我們分享過一個年的必要滋味。

鹹甜鹹甜 ◎王姿雯

大約是三年前的歲末吧，當時正懷孕不久，肚子雖未明顯隆起，胃口卻已微妙遷徙，從嗜鹹這端漂移到嗜甜這端，長這麼大，離家這麼久，舌頭才終於像個台南人。老家家人傳來家裡已備好的零食照，大紅包裝的春棗勾動我那新生的食欲，好期待啊，我感到身心都甜滋滋的。

寶寶在過年前一週就悄悄停了聲息，等到回老家時，我已失去那嗜甜的欲望，每日吃著健康的小月子餐，那年的春棗，我想必是一根也沒碰吧！

春棗又叫寸棗，因為形狀跟諧音的關係，衍生有早生貴子之意，但我只是喜歡它的甜而不膩、清脆爽口，像冬天的台南，溫暖明亮。

今年過年家人又已備好春棗，而小兒已一歲多，他還沒有足夠的牙齒啃這種扎實的零嘴，要到他的第幾個過年，才能開始領略台南的甜滋味呢？到時，我想再慢慢和他分享，關於那年沒有吃的春棗，以及其他又鹹又甜的故事。●

葵瓜子之味 ◎李桐豪

以前，過年家裡客廳是會擺糖果盤。圓形轉盤，裡頭一格一格的，分裝掬水軒情人糖、南棗核桃糕、葵瓜子、三色軟糖種種吃食。那樣的器皿早年似乎是家家戶戶必備，年節裡親戚互相拜訪，客廳圍坐，面對一個圓盤，大人們閒話嗑瓜子，小孩們抓著大把零食一旁嬉鬧，著實是記憶裡關於過年最美好的畫面。

美好畫面隨著家族長輩逐一離開而泛黃斑駁，親戚走動少了，過年家裡也不準備糖果盤了。其實到最後，已搞不清是父親過世，還是糖果盤退場，哪一件事先發生了。唯一確定的是轉盤裡的葵瓜子還在，過年還是會去全聯買一包。一來是腹厚三尺非一日之饞，悠長年假，追劇嘴饞需要零食磨牙的時刻，用葵瓜子取代牛軋糖、魷魚絲，少了收假站上體重計崩潰之風險。二來是母親的父親也不在了，大年初二孤兒寡母無處可去，客廳裡坐著，詞窮情竭，相看無聊，就著一包葵瓜子，各自刷著自己的手機平板，清脆的聲響在空洞的客廳此起彼落，喀滋，喀滋，也算很應景，為節慶保留著最後一點清芳、鹹香的年味了吧。●

心黏新年 ◎林楷倫

年夜飯後，坐在客廳的閒聊才叫做過年。

吃糖吃糖。

有時討厭，有時喜歡。

討厭的是不熟的親友派對，會先對我說大作家喔，後問多少薪水。

給他們一顆老式牛軋糖，老是黏著白色包裝紙硬到斷牙，咬後毫無奶香只有油味的牛軋糖。

喜歡的是發紅包給喜歡的家人。一聲恭喜，給一顆軟而繞齒卻不黏牙，甜而入心卻不咬舌的牛軋糖。

最愛的愛人，不會拿到最大的紅包，但他總會吃到我走入客戶廚房的私藏祕貨，牛軋糖、牛奶蛋糕卷、綠豆糕、甚至是上一季用不完的冰淇淋。

熱水暖燠湯匙，邊緣融化冰挖成紡錘，小火滾幾粒森永牛奶糖，淋在冰上。

愛人含著私藏的牛軋糖，直說以後吃不到這糖該怎麼辦？

「還有我過年特製的冰。」我回。

甜上加甜，年有好黏。

＃無法不用過年的諧音哏，心黏快樂。●

年糕（紅糖的） ◎黃麗群

許多語料如今像沙漏，被時間顛倒，例如：「沒吃過豬肉也看過豬走路。」當代台灣人的經驗順序顯然相反。又例如：「沒有天天在過年」，然而若單論飲食生活，大家確實可謂常常除夕夜。我遂漸漸開始對親友發表蠱惑的宣言，大意是已經天天過年，難得農曆長假豈不應該反白一下，要不要蔬菜湯加蒸蛋清淨幾天呢？但好像沒有人理會。

所以還是去傳統市場買了指定攤位的客家大姊年糕。再次強調：紅糖的（絕對不要紅豆）。拖點麵糊煎也可以，切骰子丁裹薄餛飩皮炸也可以，裁薄片小烤箱烤也可以。年糕跟四季應節的各種大魚肉或小零食其實沒什麼兩樣，平常都買得到，但不知為什麼，在年裡吃它，好像比較黏。民話道是灶王爺一嚼，嘴就張不開，雲端匯報時講不得人的壞話，小時候聽這說法，就覺得人類真是千方百計，而且不過年時大家到底做了多少壞事？所以每次吃它，都想起這一點油滑與這一點甜不知恥，可是，真的好好吃。明年還是吃。●

大人味的杏仁糕 ◎劉梓潔

因宗親家族龐大，文定喜慶多，從小家裡就經常擺著中式喜餅。「糕」與「餅」不同，是在訂婚後由女方回禮予男方，又稱「狀元糕」，有祝福姑爺鴻圖大展的意涵。第一次吃到驚為天人的狀元糕，是江記永安的杏仁糕，口感溼潤綿密，香氣高雅清新，我每天切一小塊配茶吃，竟一個人默默吃完十二兩。接著發現我家附近台中金錢豹隔壁就有一家門市，隨時都可以買到，不必等到家有喜事。

杏仁在甜點界其實是一道門檻，很多人會因為獨特的香氣聞之卻步。但可能是遺傳，我們全家人都愛，我會在小年夜返鄉前買上兩塊，切成一口大小擺在客廳，通常不到初一中午就可完食，好多年都是最受歡迎的年貨。限量的黑芝麻口味更是極品，口感與香氣都較原味更上乘。●

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