【自由副刊】 隱匿／謎樣的反派角色 － 寫給漂漂 2之1

圖◎太陽臉

◎隱匿 圖◎太陽臉

這將會是難忘的一年。從新年的第一天開始，三隻家貓從年紀最大的到最年輕的，輪流生病就醫。而我自己也剛剛手術後正在接受放療。

十五歲的樣子連續看了四個月的醫生，好不容易停藥，十四歲的咖哩緊接著病了，兩貓年紀都大了，又是愛滋貓，牠們生病期間，不知多少次我擔憂著即將失去，在體力勞動之外，又讓過多情緒給自己添亂。

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與此同時，漂漂也病了，僅有十歲且非愛滋貓的牠，並不打算等到咖哩病況穩定，從小便有問題的耳朵惡化了，耳道內流出的分泌物，從髒汙變成出血，即使服藥、打針、清耳朵，完全沒有改善，家裡到處是牠耳朵甩出的血跡。

在六、七月的酷暑中，我輪流帶著兩貓上醫院，有天，匆忙將咖哩帶回家，接著將漂漂塞進外出籠裡，為了趕上動物醫院的午休時間，一時大意便掉了皮夾，結帳時發現，馬上奔赴派出所報案，一位親切的警員告訴我：「你的皮夾如果有人撿到，我們自然會連絡你，不需要報案喔。」

過了好久以後，我才知道原來這就是吃案。等了一、兩天，沒有消息，我便開始前往各政府機關和銀行辦理補卡：掛失所有的卡片、拍證件照、填寫各種資料，設定新的密碼……路痴的我，騎著我媽的二手腳踏車在街上鬼打牆；又或者在銀行櫃台前無論如何無法設定密碼，讓行員臉上的職業笑容為之崩解……總之，歷經種種正常地球人無法理解的辛酸苦楚，簡直就像死掉一次那樣，終於把所有的證件補齊了，連皮夾都買了新的。

隔天，派出所打電話來，說有人撿到我的皮夾了──「可惡啊！莊孝維！」如此一邊吶喊著一邊仍是速速騎著腳踏車遠赴從未去過的第一分局，且毫不意外地再次迷路了。好不容易找到後，櫃台警員滿頭問號，希望我出示證據，否則他無法處理……如此電話接來轉去又鬧了一場，等到終於有人拿著我那歷盡滄桑的皮夾從樓上辦公室下來時，我已是老淚縱橫。在他抱怨上面的人沒有交代這件事就休假的時候，我忍不住告訴那位員警，我已補辦完所有證件了，他驚訝地圓睜雙眼，不知該說什麼，僅僅發出了一個聲音表達遺憾：「娃……」

在這之間，咖哩的病情好轉，但是漂漂持續惡化，醫生認為需要全身麻醉，將耳朵裡的瘜肉雷射處理掉，我欣然同意且立刻安排時間，但心裡並不擔憂，因為漂漂年輕力壯，而且雷射瘜肉根本只是小手術而已。

誰知我錯得離譜。手術後醫生告知，耳道裡是滿滿的腫瘤，本來應該將樣本送驗以確定是否惡性，但是醫生卻沒有取得足以送驗的樣本！這樣要如何進行接下來的醫療呢？回家後我愈想愈氣，無法理解全身麻醉的手術，為何無法取得樣本？更加不能原諒的是，醫生看了漂漂那麼多年的耳朵，給牠清潔過無數次，竟然從未懷疑過那些髒汙和膿血可能就是腫瘤……當下我對那家醫院徹底死心，即刻換了醫院。

接下來就是一連串的噩夢，很多事情都是後來才明白的。漂漂術後不能餵藥也不能戴頭套，整夜不停地從低吼至咆哮，勉強請醫生戴上去的頭套讓牠暴怒，整隻貓垂直向上驚跳而起發出讓人頭皮發麻的吶喊；餵藥時開啟猛獸模式對我展開最凌厲的攻擊，甚至將屎尿排在紙箱內、地板上……後來才知道，這些失控的行為，並不是牠不乖，而是因為牠的腫瘤已經從耳道蔓延到喉嚨、腦部，甚至連肺部也已遭侵蝕，戴著頭套擠壓到牠脖子上的腫塊，所以牠崩潰了，耳道內的腫瘤造成暈眩，也讓牠失去了平衡感。

我看著牠急速惡化，從充滿活力的步伐到連椅子都跳不上去，有天甚至從窗台上垂直落下，重重跌落在地板上，當時牠抬頭望著我的表情讓我知道：這已是牠生命的尾聲了……從手術後一直到過世，不過短短的二十七天。

期間我因多日無法睡覺，免疫力降低，二度確診新冠，幸好現在確診後還是可以外出，我仍持續帶牠就醫（反正病毒應該就是醫生傳給我的），也讓牠做了超級昂貴的斷層掃描，可是來不及等到報告出來，漂漂就離世了。

醫生打電話告知檢驗結果的時候，漂漂正安詳地躺在外出籠裡，得到了真正的平安。我平靜聽著醫生講述牠的極惡性腫瘤已經擴散得太嚴重了，「將來」牠會無法吞嚥，必須再做更多手術，可是腫瘤已經蔓延到別處，就算摘除耳道也沒用了……等等等等，那時我是多麼慶幸，牠已經沒有將來了。

原來在我們這個世界上，唯有死亡才稱得上是真正的平安，其他的都是自壯聲勢，都是危如累卵。

漂漂在人世的最後兩天是颱風天，而且是八年來第一個登陸的颱風。牠不在家的第一個早上，醒來的時候，颱風已經遠離，我終於睡了個好覺，在一片祥和中，我居然能聽到兩隻老貓的鼾聲──我從沒想過會有這麼一天。

不記得是從何時開始的，每天早上當我醒來，開始蠕動身體，漂漂就密切監視著我，在我賴床期間，牠會露出不耐煩的表情，小心地發出試探性的叫聲，直至確定我真的起床了，牠便會熱烈地扯開喉嚨以最高分貝鬼吼鬼叫並激動地四下來回奔竄，彷彿歡迎我重回人間，牠那歡欣鼓舞的模樣，讓我不禁懷疑：牠是否擔憂我睡去就不會醒來了？每天都要擔憂一次嗎？這麼想的時候我就勉強能按捺住心煩，無奈地接受牠吵死人的起床號儀式。

有時也挺開心的，畢竟我睡著時那麼吵鬧的貓竟然能完全保持安靜，光是這點便已讓人感激涕零，所以我總是會盡量配合演出，每天起床第一件事，就是跟隨著牠的指引，來到裝食物的碗旁邊，一邊摸牠、一邊看牠吃飯，牠會酣暢淋漓地大吃特吃，而且是一邊吃一邊沒完沒了地說話，發出各種含著食物的怪叫，內容多半是：「天哪你終於起床了，我以為你不會起來了，我等得好苦哇！」之類帶著喜悅的抱怨，彷彿整個晚上牠都餓著肚子等我。但這絕不是真的，我睡覺時偷看過牠明明吃了不少。

我媽到我家來住的時候是在一樓，我的房間在二樓，我媽早上只要聽到漂漂開嗓（我媽笑說有時第一聲還會破音），就知道我已經起床，如此便可以開始準備早餐，比如將冷凍饅頭放進電鍋裡蒸等等。漂漂離世後，早上不再有起床號，我媽竟也感到悵然若失了。

另一件沒有想到的事情是，長期遭漂漂霸凌的咖哩變活潑了！漂漂從街貓時期就是女魔頭，明明個子很小，卻能打遍天下少有敵手，靠的就是牠的大嗓門和唯我獨尊的氣勢吧？咖哩因為關節退化，遭毒手時無法反擊，此後便成了漂漂施虐的對象，諸多惡行比如：不讓咖哩上廁所。一旦咖哩移動至砂盆旁，牠會先從遠方發出威嚇，若還是無法阻止，牠就會以子彈般的速度奔至，毫不留情展開攻擊！很明顯牠認定咖哩是較為低等的存在，不能和牠共用廁所。好幾次我在衝突開始前即出手勸阻，但幾乎都不敵漂漂的速度，徒留滿地咖哩的三花毛。

漂漂離開後，我驚訝地發現，咖哩在如廁後竟然會發出暢快的歡呼聲，還會大聲撥砂，然後再來回跑動一番，一如其他貓咪的解便嗨。第一次聽到牠發出歡呼聲，我非常驚訝，因為我一直以為牠很文靜、不愛埋砂，尿塊也總是巨無霸等級，後來才知道，原來牠總是在憋尿，憋到沒辦法才去廁所，而且必須遠赴一樓的砂盆，如此才能避開漂漂。

我猜想漂漂之所以將咖哩視為眼中釘，可能是因為我對咖哩很溫柔。咖哩因鼻炎長期吃藥已經六年了，當然我不能用強硬的方式餵藥，因此設計了一套餵藥儀式：一邊唱著「吃藥藥之歌」，一邊梳毛、刷牙，等到餵藥完畢後，也不能戛然而止，必須繼續唱歌與梳毛一會兒，在這段時間裡，咖哩會不停地發出驚人的呼嚕聲，我則不斷讚美、親牠的額頭等等。

每當我和咖哩沉浸在這儀式的粉紅泡泡裡，漂漂總是以極為鄙恨的表情怒瞪著咖哩。有時我會突然溫柔地叫喚漂漂：「縹兒乖」，試圖將這粉紅泡泡轉移一些過去，牠聽到時會瞬間改變表情以為回應，看到牠的五官從皺成一團瞬間放鬆，甚至變成略帶諂媚的笑臉，總讓我失笑，正如動物學家康拉德．勞倫茲所說的：「我從沒見過像貓這樣的動物，牠們心裡想什麼全都寫在臉上。」

也是因為牠嫉妒咖哩這一套吃藥儀式，偶爾當我餵牠吃藥時，牠便一副受寵若驚的樣子，乖巧地任我擺布，當然我也對牠非常溫柔，不像平常總是罵牠，因此牠通常會很開心地吃藥，只是服藥期若是太久，牠就會慢慢變臉，因為很容易就發現，喉嚨被塞進膠囊這種行為根本是一種暴力！然而牠最後一段時間抗拒吃藥，是因為喉嚨已長滿腫瘤，膠囊無法通過了。儘管不舒服，牠卻是一直忍耐到最後，才對我伸出利爪。（待續）

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