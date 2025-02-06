【藝術文化】FOCASA台灣首齣馬戲定目劇 《幾米男孩的100次勇敢》3月現身台南

幾米繪本裡的馬戲大帳篷將成為實體舞台，眾人還在記者會中特別打開模型的帳篷蓋，展示舞台設計概況，左起文化部長李遠、幾米、林懷民、演員張霈淳、FOCASA團長林智偉。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕什麼樣的表演團隊，能讓雲門舞集創辦人林懷民與知名繪本作家幾米破天荒同框？林懷民說，因為被FOCASA的「單純與瘋狂」打動；幾米則說，林懷民開口，「誰敢不答應？」於是，擷取了幾米60部作品精華為靈感的台灣第一齣馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，在林懷民執導下，將於3月在台南水交社文化園區旁大草地，以7層樓高28公尺的大馬戲帳篷現身。

幾米（左起）、林懷民為了FOCASA馬戲團新作罕見同框，與FOCASA團長林智偉共同接受聯訪，幾米笑說，林懷民開口，他不敢不答應。（記者凌美雪攝）

FOCASA馬戲團創團15週年大作《幾米男孩的100次勇敢》，昨（5）日在台北舉辦啟售記者會，已退休的林懷民與本來就很少曝光的幾米，兩人為此罕見同框力挺，讓FOCASA團長林智偉又開心又緊張；曾與幾米有長達10年合作的文化部長李遠，也特別到場支持，李遠說林懷民是他那一代人最崇拜的編舞家，Focasa則是他心目中茁壯快速、非常有國際表演潛力的團隊，三方都是各自領域最頂尖的藝術家，他們的合作非常讓人期待。

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「幾米男孩」（江宇平演出）在一條長板凳翻騰倒立飛躍，展現神乎其技的本領。（記者凌美雪攝）

林懷民笑說，以前會有人說他的作品很深奧，但這次是非常繽紛與歡樂。林懷民表示，雖然要用特技講故事是有點難，但幾米很慷慨，逾60本著作，幾米說，「都給你們做」，卻也因此讓團隊陷入長考，後來決定要獻給努力成長的人，不管是有夢想的、被霸凌的、反抗的、學習的，最後都能「步步高升」，而這4個字，無論在精神上或表演技術上都很貼切。

幾米繪本中深受喜歡的《地下鐵》盲女（張霈淳演出），在一排木椅狹窄的椅背上如履平地行走，展示高超的平衡特技。（記者凌美雪攝）

不過，林懷民也強調，《幾米男孩的100次勇敢》是從幾米的繪本發展出角色和故事，裡面沒有偉大的論述，也沒有讓人納悶的創意，「我希望這個演出，讓每一位觀眾看得開心，笑嘻嘻地走出馬戲帳篷。」3月28日至4月20日演出，購票詳詢（https://reurl.cc/5DLomq）。

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