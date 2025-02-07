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香港詩人黃裕邦書展開講 台灣容許很多事情發生

2025/02/07 05:30

黃裕邦（左）與詩人陳柏煜昨日下午在2025台北國際書展對談交流。（記者董柏廷攝）黃裕邦（左）與詩人陳柏煜昨日下午在2025台北國際書展對談交流。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北國際書展精采講座連連，昨（6）日於紅沙龍舉辦詩集《微賤》座談，由作者黃裕邦與詩人陳柏煜對談、由作家孫梓評主持。黃裕邦表示，台灣對他是一個充滿情感的地方。

黃裕邦為香港詩人，2016年憑英語詩集《Crevasse》（中譯為《天裂》）奪得美國LGBTQ文學獎（Lambda Literary Awards）男同志詩歌組別首獎，旋即獲得港台藝文圈的高度注目。其新作《微賤》探索父子關係、華人陽剛氣質（Chinese masculinity）如何運作、後同婚時代的台北經驗、香港近年的城市變遷，也將酷兒視角擴展到生活在香港各個層面的狀態，透過對個人的私密關係、性生活與空虛感描述，建構其獨特的詩意美學。

黃裕邦不直接使用母語創作，而是以第二語言英語寫作，他坦言，因為非母語的「距離感」，容許在作品中多些實驗性與玩心。「寫詩時很直覺，就像有些藝術家喜歡拼貼，我也是這樣玩詩，詩本身就是一種拼貼。」譬如〈粗灰〉便是將他喜愛的美國普普藝術家艾德．魯沙（Ed Ruscha）相關評論與文字，抽出句子，重新組裝成詩，意外營造出帶有微賤氛圍的詩行。

不喜重複的黃裕邦，每次出書都希望可以有所突破，此次他也創作了多幅畫作，讓書兼具詩集和畫冊的多元性，譬如使用複寫紙、潤滑液與廣告顏料等複合媒材，創造具有沖刷感與腐蝕痕跡的實驗性氣圍，「我畫畫一定會先從詩歌原文裡面抽出句子，才開始有藝術想法，這些圖其實很直覺。」

記者問黃裕邦對於台灣有什麼特別情感？他說明，「台灣是一個容許很多東西發生的地方，因為包容性，而有表態的自由。」而對婚姻有嚮往的他，不諱言羨慕台灣同婚法案通過，「台灣對同志的包容度大，變成一個離我最近的、可以結婚的地方，我對這個地方充滿感情，也讓我滿是憧憬。」

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