台北國際書展泰國館 展現神祕民俗文化

昨日泰國館更為參訪的八里國中學生們舉辦泰國傳統祈福儀式，實際體驗泰國文化魅力。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北國際書展今年除了主題國義大利，共有來自世界各地29個國家共襄盛舉，各自將文化特色透過閱讀呈現。適逢寒假最後一周，昨（6）日吸引眾多學生團參加，泰國館展出的驚悚鬼故事書籍意外成為學生們的焦點。

台北國際書展「泰國館」聚焦鬼故事與超自然主題，展示多部圖文書、漫畫、小說等作品。（記者董柏廷攝）

泰國館此次以「神祕泰國」為主題，精選懸疑驚悚、恐怖、推理、鬼故事與超自然主題的出版品，邀請讀者透過奇幻文學，一探泰國經典的鬼靈傳說，體驗來自泰國文化、信仰與傳統，一睹泰國風俗民情。

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昨日泰國館為參訪的八里國中舉辦開場祈福儀式，邀請師生沿著白繩圍成一圈，以白繩輕繫手腕，藉此祈求平安與好運，泰國館外貿特助何其松表示，這項傳統來自泰國迎新習俗，「當白繩自然斷落時，厄運便隨之消散。」讓在場民眾也能實際體驗體驗泰國文化。

展出的部分書籍包含漫畫、圖文書、小說等，雖以泰文書寫，仍吸引許多人駐足翻閱，感受泰國的創作魅力。

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