自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《平交道的幽靈》

2025/02/07 05:30

《平交道的幽靈》 高野和明著，王華懋譯，獨步文化出版《平交道的幽靈》 高野和明著，王華懋譯，獨步文化出版

高野和明著，王華懋譯，獨步文化出版

高野和明（Takano Kazuaki，1964-）以靈異事件結合社會派推理小說。故事起於平交道鐵路因為靈異事件而造成列車行駛中斷的事件頻傳，而曾經於報社擔任社會記者的松田，因為時代的變遷，被迫轉職到女性雜誌適應新的報導模式，然而，傳統新聞寫法，未能符合新形態撰稿模式，屢遭挫敗，輾轉被派往調查靈異事件，撰寫報導。不相信幽靈的松田，卻渴望見到亡妻，那既想迷信，又立定求真的心理掙扎，在職業道德與自我情感之間反覆。循線調查，身分不名的亡者、否認關係的前同事、由黑道經營的酒店，一層一層的祕密相逢。以虛構故事串聯七分的幽冥味道，三分的媒體熱血，揭開社會底層的搏鬥，與政商勾結的社會黑幕，也側面映照，傳統媒體與產業轉型的陣痛，以及復古的幽冥鬼話與人性間的呼應，如何從古至今顛仆不破。（嘿嘿菓）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應