【自由副刊．愛讀書】 《平交道的幽靈》

《平交道的幽靈》 高野和明著，王華懋譯，獨步文化出版

高野和明著，王華懋譯，獨步文化出版

高野和明（Takano Kazuaki，1964-）以靈異事件結合社會派推理小說。故事起於平交道鐵路因為靈異事件而造成列車行駛中斷的事件頻傳，而曾經於報社擔任社會記者的松田，因為時代的變遷，被迫轉職到女性雜誌適應新的報導模式，然而，傳統新聞寫法，未能符合新形態撰稿模式，屢遭挫敗，輾轉被派往調查靈異事件，撰寫報導。不相信幽靈的松田，卻渴望見到亡妻，那既想迷信，又立定求真的心理掙扎，在職業道德與自我情感之間反覆。循線調查，身分不名的亡者、否認關係的前同事、由黑道經營的酒店，一層一層的祕密相逢。以虛構故事串聯七分的幽冥味道，三分的媒體熱血，揭開社會底層的搏鬥，與政商勾結的社會黑幕，也側面映照，傳統媒體與產業轉型的陣痛，以及復古的幽冥鬼話與人性間的呼應，如何從古至今顛仆不破。（嘿嘿菓）

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