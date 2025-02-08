【藝週末．國際藝聞】劍橋大學特展 布農族旅英藝術家Ebu「靈魂之夢」

布農族藝術家Ebu的魔幻作品〈靈魂之夢〉。（Ebu Estandar提供）

文／林昱晴

愛沙尼亞第2大城、波羅的海最古老的城鎮塔爾圖（Tartu）獲選為「2024年歐洲文化之都」，年度盛會的創意主軸為「生存的藝術」，由「土地」、「人性」、「歐洲」與「宇宙」4重角度檢視塔爾圖的當代定位。做為「2024年歐洲文化之都」慶典的核心項目，擅長以數學與資訊科技，探索聲音和光學視覺的日本藝術家池田亮司（Ryoji Ikeda），與塔爾圖大學基因研究所、愛沙尼亞愛樂室內合唱團合作打造沉浸式裝置作品，在愛沙尼亞國家博物館（ENM）舉辦的個展中，讓音樂、時間、空間在其作品裡轉化為數學和資訊科學的數位演算，當那些令人目不暇給的代碼、圖像化的阿拉伯數字與愛沙尼亞文字，在人們眼前高速運轉，瞬間化為由數學、天文、量子力學與數據匯流共構而成的資訊爆炸景象。

長達25公尺的〈關鍵路徑〉（The Critical Paths）流動著大量的基因數據，這些數據來自塔爾圖大學基因研究所提供的10萬名愛沙尼亞人民基因資料庫。在電腦科學中，「關鍵路徑」是專案管理的模型技術，而池田亮司將「關鍵路徑」視為隱喻，象徵那些決定人生命運的重要經歷、選擇和路徑，最終導向個人成長、生命意義和潛能的實現。展期至2025年3月2日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法