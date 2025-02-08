【藝術文化】義大利繪本作家大衛．卡利：盼以圖像與台灣交流

義大利繪本作家大衛．卡利（右）首度訪台，與書迷互動交流並簽名。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年台北國際書展主題國義大利，不僅以插畫展秀出文創軟實力，更邀請多名創作者訪台與讀者見面。出版逾200本作品的義大利繪本作家大衛．卡利（Davide Cali）昨（7）日現身書展舉辦講座，他邀請台灣插畫家到歐洲出版繪本，期盼以圖像為共同語言展開交流。

卡利創作領域廣泛，涵蓋漫畫、童書、插畫等，並翻譯成30多國語言，知名作品包括《小瓢蟲找新家》、《這裡不歡迎大象》、《白花之愛》等。卡利此次攜帶新作《販賣幸福的鴿子先生》與《提奧菲爾和他找不到的那本書》來台與讀者交流。

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許多人認為繪本輕薄、字少，售價卻與長篇小說相當，甚至只適合兒童閱讀，卡利坦言，義大利這種觀念也很普遍，但也因為字少輕薄，相對詮釋空間變大，會隨著年紀增長，產生不同的感受，因此可以一讀再讀。

卡利回憶，2年前辭世的母親生前飽受失智症之苦，每次探望母親，卡利總會帶繪本朗讀給她聽，即使母親已無法閱讀，仍聽得津津有味，甚至笑著稱讚「這圖畫得真好」。卡利表示，「我很慶幸能透過閱讀，帶給母親心靈上的慰藉。」

此外，卡利指出，台灣30多年前已大量引進義大利與法國繪本，但歐洲市場的台灣作品仍不多，期盼台灣插畫家可以到歐洲出版作品，讓雙方有更多交流與合作。

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