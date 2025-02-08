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【藝術文化】古典編曲重塑華語經典 大玩樂家致敬陳小霞

2025/02/08 05:30

音樂會由長榮交響樂團現場演出。（衛武營提供）音樂會由長榮交響樂團現場演出。（衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕已邁入第4年的「大玩樂家」，是衛武營國家藝術文化中心叫好叫座的獨家品牌，在每年開春獻上古典跨界本土流行音樂的節目，今年大玩樂家以「陳小霞&簡文彬&洪佩瑜 跨樂衛武營音樂會」為題，致敬華語樂壇教母級創作人陳小霞，以古典樂磅礴萬變的編曲重塑其多首名曲，現場由指揮簡文彬領軍長榮交響樂團，洪佩瑜演唱，並首度加入舞者演出。

「大玩樂家」首次致敬女性作曲家陳小霞。（衛武營提供）「大玩樂家」首次致敬女性作曲家陳小霞。（衛武營提供）

衛武營表示，大師級作曲家陳小霞的創作橫跨40年，堪稱華語流行創作教母，她所創作的情歌刻劃深入，還為電視劇《孤戀花》、《一把青》、《斯卡羅》譜寫歌曲及配樂，更曾獲得金鐘獎音效獎、金曲獎最佳作曲人獎等獎項。

此次演出曲目，有許多是知名歌手的重要代表作，如郭靜〈在樹上唱歌〉、莫文蔚〈他不愛我〉、劉若英〈成全〉、田馥甄〈魔鬼中的天使〉、陳奕迅〈十年〉等。

音樂會邀請到櫻井弘二擔任音樂總監，讓編曲家從原有旋律和曲名歌詞，找尋古典樂中相似的主題或動機，例如加入莫札特歌劇《魔笛》、柴可夫斯基《第五號交響曲》等，將流行與古典加以連結重塑，讓陳小霞的經典音樂加乘出華麗的全新風貌。詳詢衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）。

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