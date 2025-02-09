【藝術文化】台北國際書展攤位競豔 藝廊式購書、火箭、AI model皆出籠

印度館打造火箭裝置，推「太空文學」，呈現印度文學的另一種面貌。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北國際書展進入倒數第2天，儘管昨（8）日為補班日，現場仍然人山人海。為了吸引讀者駐足，出版社在攤位設計上大動巧思，如讀字公民書區打造成時尚伸展台，打破傳統對書展的想像；數位主題推出AI小說試寫區，以復古沙龍重現書寫場域，許多攤位也費盡心思布置，較勁意味濃厚，成為逛書展的看點之一。

客傳會結合AI科技，創造虛擬3D人物回答民眾問題並互動。（記者董柏廷攝）

今年啟明出版利用燈片構築出宛如魔術方塊的空間，以「把世界留在後頭（Leave the World Behind）」為題，邀請讀者帶著批判思考表現自己。更首次以「藝廊」形式展出書籍，場內每種書僅陳列一本，另備有書籍目錄供民眾勾選欲購書目，至結帳區結帳取書。展間懸掛「啟明t-shirt」成為類似裝置藝術的展品，讓逛書展也有逛畫廊之感。

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啟明出版以燈片構築出宛如魔術方塊的空間，非常亮眼。（記者董柏廷攝）

首度參展的印度館，除了將印度文學與傳統文化透過書籍引介，更主打「太空文學」展現印度科技的另一項自信領域。印度太空研究組織（ISRO）近年的重大成就，激發許多印度民眾對太空科學的興趣，因此館方以瓦楞紙製成兩座火箭置放展間，並且讓九大行星與太空人在攤位之間相互呼應。不但反映印度近年對太空科學的追求，同時也讓台灣讀者得以一窺印度的太空研究和太空文學，呈現印度文學的另一種面向。

客家公共傳播基金會推出客家AI podcast model實驗計畫，首次結合現在流行之虛擬引擎系統進行即時運算，並透過虛擬人物介紹客家刊物，同時搭配本次主題國義大利，創造虛擬義大利3D人物Kevin投影在投影箱中與民眾現場互動。民眾可以當場詢問Kevin各種問題，系統會透過即時運算即刻回答，當沒有人與Kevin互動時，他還會在投影箱中主動介紹書籍或跳舞自娛娛人。

讀字公民書區今年除了打造「讀字fashion」時尚伸展台外，另一側以「閱讀聚光燈」為題，以布景搭配品牌牆與麥克風架，重現倡議者為議題發聲的記者會現場，讓閱讀不再只是靜態體驗，更能是極具參與感的文化互動現場。

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