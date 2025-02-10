【藝術文化】台北國際書展閉幕 參觀人次及版權桌次創新紀錄 明年主題國泰國

文化部長李遠（右6起）與義大利館代表龍博文、泰國館代表陳智偉（左1起）、杜安芃．蘇斯姆汶，以及書展3大展位設計獎得主合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕為期6天的2025台北國際書展昨（9）日閉幕，書展基金會董事長吳韻儀表示，今年共吸引57萬（去年55萬）人次參觀、版權桌次達2,031桌次，都打破歷年紀錄。

除了書展成果之外，今年主題國義大利國家館主辦義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文，在閉幕儀式上率先上台感謝此次展覽非常成功，讓所有遠道而來的重量級作家都感到「收穫滿滿」，在接受文化部長李遠致贈的書展禮物後，龍博文說，將來會持續在台灣推廣義大利文化，同時也預告，義大利的國寶級男高音波伽利4月就要登台獻唱。

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2026年書展主題國將由泰國館擔任。（記者凌美雪攝）

文化部長李遠緊接著宣布，2026年書展主題國是泰國。李遠說，近年台灣與泰國間從出版、電影都有很密切的交流，台灣與泰國之間互相了解也互相欣賞，相信泰國明年將為台灣帶來精采的主題。泰國出版與書商協會副會長杜安芃．蘇斯姆汶表示，能夠擔任主題國，不僅是對台灣文化、文學的肯定，也顯示台灣與泰國的聯繫非常密切；泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉更創作詩文，在閉幕儀式上親自吟唱。

「因對文字的熱愛，友誼因此而降臨」，泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉吟唱詩文，盼「台泰永遠相伴」。（記者凌美雪攝）

昨天因適逢假日，書展開放到晚間8點，很多攤位在傍晚之後，排隊的人龍依舊很長。吳韻儀以「好像跨年的人潮」形容今年書展的盛況，且很多都是年輕人，可見門票抵用金及文化幣確實產生極大的效益，展場中的人潮讓週末這兩天必須同時開啟3道鐵捲門換氣，千場的閱讀活動也讓讀者停留的時間更長；另外，今年電子書閱讀器成為業績很好的熱點，而版權交易桌次及國際專業人士的來訪也創下紀錄。

隨著數位閱讀人口大幅成長，今年電子書閱讀器成為業績很好的熱點。（記者凌美雪攝）

根據書展基金會提供的統計數據，今年書展門票全額抵用金雖僅於非假日發放，但5日內發出6萬餘張，與2024年同期相比，成長28%；成年禮金抵用逾1,500萬元，較去年展期成長2成。展覽期間，共1,268位國內外作家參與、1,126場次的推廣活動、專業出版論壇11場次、896位國際專業人士來訪。同時，「開學趣書展」共有154團、5,220人參與；文化部補助偏鄉學校共42所、學生845人。

這些成果讓文化部長李遠有感而發，由於今年文化預算在立院被大幅刪減，大家都想盡辦法號召更多人以行動支持，李遠細數過去6天以來，從總統賴清德、行政院長卓榮泰到行政院副院長鄭麗君前後到訪，他們的書單在網路上成為熱門的話題，成功吸引源源不絕的參觀人潮，但李遠也強調「這不表示預算就可以被砍」，因為很多受到影響的層面是需要實際預算支持的。

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