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【藝術文化】台灣當代雕塑作品展此地－他方 德國登場
「此地－他方：八種時空轉渡之術」於德國登場，呈現8位台灣雕塑家的作品。（朱銘美術館提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由朱銘美術館主辦的「此地－他方：八種時空轉渡之術」即日起至3月2日在德國柏林貝塔寧藝術園區登場。由台灣策展人劉俊蘭策展，匯聚張乃文、康雅筑、林書楷、林育正、劉千瑋、劉柏村、涂維政、吳孟璋等8位台灣藝術家的雕塑作品。
劉俊蘭表示：「本展回應了已故奈及利亞策展人恩威佐（Okwui Enwezor）提議的『歷史性地思考當下』（thinking historically in the present），在歐陸當代藝術重鎮之一的柏林市中心，增添了一個獨特的接觸區，拉近意義多重的『他方』與『此地』之間的距離，也對照思索彼此的差異與相互的關係。」
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展覽以「此地－他方」為題，呈現台灣當代藝術家關注的今昔記憶、未來與歷史。作品囊括鋼鐵、石雕、織線、布料、現成物或拾得物等多元媒材。例如劉柏村的鋼鐵雕塑〈金剛登天〉，關注天地演化與現代文明進展，交織著宇宙歷史概念的宏大敘事和個體微渺存在的思索叩問；擅長挪用、拆解與重構傳統歷史文化符碼的張乃文，在〈頓首〉中提出了他對當下世態的深刻洞察與對未來發展的省思；林育正作品〈理型演算－梯形倆斜式〉中種種現代都會碎片的挖掘與組裝，猶如「現代考古」或「考現」一般，翻出了現代城市駁雜粗糙的赤裸內裡與根本質地。
詳詢朱銘美術館官網。
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