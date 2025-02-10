自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／番茄

2025/02/10 05:30

◎木下諄一◎木下諄一

◎木下諄一

某天，在台北搭公車。剛一坐下，便見到前方貼著一張告示：「請繫安全帶 未繫者可能被處1500元以上罰鍰」。

如果日本人看到這個，我想很多人會有意見。正是因為「可能」一詞，以我的解讀，意思是「有時候會被罰、也有可能不會被罰」。這邏輯對日本人而言難以理解，若因此而被處罰，說什麼也無法接受。

我看電影《海角七號》時，也發現類似的場景。男主角違反交通規則被警察逮個正著，心中不服。他環顧四周的機車族，有人沒戴安全帽，也有一家人大玩四貼。「為什麼只有我被抓？」向警察抗議的結果，換來的卻是：「因為你看起來比較倒楣。」

此時電影院裡發出不小的笑聲。我完全理解這一幕的笑點在哪裡，但心中仍覺得不對。在笑之前，我對那位運氣不好的男主角感到同情。

雖然我在台灣生活近四十年，依舊有些疑問找不到答案。

番茄是蔬菜還是水果？

在日本，幾乎百分之百的人會回答「蔬菜」。在學校的試卷上，如果勾選「水果」的話，老師絕對畫上一個大叉，毫不留情。

不過同樣的問題到了台灣，可沒那麼單純。我的台灣朋友回答：「蔬菜和水果。」

「什麼？」

「它是蔬菜，也是水果。」

愈聽愈迷糊。

若番茄在台灣被歸類於水果，雖然不是十分同意，但勉強還能接受。不過，對於「它是蔬菜，也是水果」的答案，怎麼也不能認同。

我反問朋友，番茄怎麼會是蔬菜又是水果？

「番茄大的是蔬菜、小的是水果；用來做菜的是蔬菜、直接吃的是水果；還有……綠色的是蔬菜、紅色的是水果。大致是這麼區分吧，懂嗎？」

「喔，理由這麼多，是哪一個？」

「呃……全部都是。」

我更糊塗了。對我來說，一樣都是番茄……

在日本，常常遇到公家機關、店員及公司行號的職員說「這是規定，所以……」、「這沒辦法，不好意思」，一方面以彬彬有禮的態度不停道歉，一方面再三表達「規定就是規定」而拒絕客人的要求。他們墨守成規，思考模式裡只有黑與白。

相較之下，台灣的番茄是灰色的。這一點日本人似懂非懂。日本人看台灣人，說好聽一點是做事很有彈性，但換個角度也可以說是馬虎。

到底哪一個是對的？

我很想問台灣人，不過他們的回答應該是「兩個都對」吧，日本人聽到這個，又會是滿頭霧水。我想在日本，雙重國籍永遠不可能得到承認。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應