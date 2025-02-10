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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】平安幸福 家長最大要求

2025/02/10 05:30

平安幸福 家長最大要求平安幸福 家長最大要求

文／寂水

我們總習慣把孩子當孩子看，不論他幾歲，卻忘了成年的他們必須學會承擔，及清楚自己在做什麼。重點是我們大人的表現，我們的身教。

孩子小時候，我的口頭禪「做任何事之前，先想後果，如果覺得這件事就算做了會被處罰，還是想做，就不要求饒。」怕他們變壞，我總是嚴厲的懲罰，但我也一直在反思自己在這個年紀時，我在做什麼？不斷調整自己，畢竟要求別人之前，要先要求自己，就算對孩子亦是如此，沒有誰喜歡一個自己都做不到，卻用長輩身分來要求晚輩要做好的人。

現在他們都成年了，當有人要我勸孩子不要這麼喝酒或是該怎樣時，我不知道如何說出口。長輩聚在一起就是喝酒，和朋友出去也是喝酒，說喝酒不好，勸他少喝或是不喝，我總覺得心虛，因為身為大人的我們一直都在做最壞的示範。

做不到的要去要求別人，就算是自己的孩子，也覺得自己一點說服力也沒有。但內心還是真心祝福孩子可以擁有智慧，能把大人當一面借鏡，見賢思齊，見不賢而內自省。別人走在爛泥巴路上，沒必要跟著走，把自己搞得一身泥濘。

在歷經生死關頭才發現，對身為父母的我們來說，子女的平安、幸福是最大的心願，至於其他的都顯得不那麼重要。不再要求，不是不在意，而是相信你們一定會讓自己更好。

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