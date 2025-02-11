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【藝術文化】「笜．跡」巡迴展台北站 探索新竹藝術發展

2025/02/11 05:30

何肇衢作品〈峨眉湖（大埔水庫）〉，2001。（新竹縣政府文化局提供）何肇衢作品〈峨眉湖（大埔水庫）〉，2001。（新竹縣政府文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新竹縣政府文化局主辦的「笜．跡—返景入心HSINCHU ART巡迴展」，在走過新竹、高雄、彰化後，即日起至2月23日抵達壓軸終站，在台北市藝文推廣處藝文大樓1樓演藝廳登場。展出以「新竹經驗」創作的50位跨世代藝術家們的作品，透過不同媒材的多元視角，探索「新竹藝術」的發展足跡。

「笜．跡—返景入心HSINCHU ART巡迴展」壓軸最終站抵達台北，即日起至2月23日展出。（台北市藝文推廣處提供）「笜．跡—返景入心HSINCHU ART巡迴展」壓軸最終站抵達台北，即日起至2月23日展出。（台北市藝文推廣處提供）

本次展出作品包含日治時期出生之前輩藝術家蔡蔭棠、蕭如松、何肇衢、邱煥堂、鄭香龍等人，奠定新竹藝術現代化的啟蒙；到千禧年之後出生的Ｚ世代新銳藝術家，跨越世代、身處在相異的創作環境，與新竹地區各具淵源，皆為新竹縣政府美術館典藏。

值得留意的展品亮點為，何肇衢回望家鄉的〈峨眉湖（大埔水庫）〉與描繪北部風景的〈淡水〉，2幅畫作不僅呈現地方記憶的深邃魅力，更引導觀眾思索台灣現代藝術發展的深層脈絡，是融匯鄉情與時代的佳作。

展覽從藝術家們「實體的凝視」以及「心靈的關照」角度切入，共分為「回望．鄉情」、「凝視．女性」、「探看．所在」、「內觀．心靈」，以及「關照．新銳」等５大主題，呈現創作者各異的在地生命經驗。作品形式多元，含括油畫、木雕、陶藝、水墨、書法、印刻、膠彩等，展現具有地方色彩的風土人情，邀請觀眾藉由藝術家的創作與其所在環境互動、對話，體會當代文化衝擊，內心充滿複雜、細膩、敏銳的思緒。

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