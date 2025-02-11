【自由副刊．愛讀書】 《信任》

《信任》 厄南．狄亞茲著，李珮華譯，麥田出版

厄南．狄亞茲著，李珮華譯，麥田出版

《信任》透過四本虛構書籍，講述20世紀初華爾街億萬富翁安德魯．貝佛與妻子米德蕾的生活。首先是小說：迅速崛起的神祕大亨遇上才智絕倫的大家閨秀，兩人相輔相成，境況卻從妻子精神疾病惡化，住進歐洲的療養院開始衰落。貝佛本人痛斥小說作者扭曲實情，著手聘請祕書捉刀撰寫自傳（本書第二部），同時大動作干預影射小說的流通。第三部是祕書的回憶錄。多年後，祕書回到轉型為博物館的貝佛故居，意外找到米德蕾的病中日記（第四部）。厄南．狄亞茲（Hernan Diaz，1973-）嫻熟切換文風，充分運用文類所長，使（未）曾出現的資訊顯示、隱蔽。其中，日記形意兼美的斷簡穿插，得調控不過度「詩意的表達」，難度甚高；而開篇小說可謂最兼顧簡潔與傳神的章節。信任危機有時來自刻意的操縱，比如「根據錯誤來扭轉和校準現實」；有時由於「記憶的都卜勒效應」，即便意在重現，「過去事件快速從我們身邊遠離時，其音高會發生變化」。這本書中之書，或許不以引導讀者偵破「真相」為目的，儘管解謎多少成為閱讀樂趣之一；它向我們揭示，人們註定如蜘蛛吐絲生產檔案，而檔案的運作，如德希達所言，「總是且先存地傷其自身。」（165）

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