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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】肥皂草 天然清潔劑

2025/02/11 05:30

肥皂草開花後，根部皂苷含量高達20%，採收根莖葉，鮮品或乾品水煮產生細緻泡沫，過濾可用以清潔。肥皂草開花後，根部皂苷含量高達20%，採收根莖葉，鮮品或乾品水煮產生細緻泡沫，過濾可用以清潔。

文、圖／蔡以倫

崇尚天然已然成為時代共識。農藥、化學物質可能刺激皮膚與黏膜，人們逐漸重視自然無害生活方式。在醫藥保健，與抗菌清潔等層面，「天然草本」的優勢備受認同。「肥皂草」（Common Soapwort）因其清潔特性而備受關注。

肥皂草是石竹科肥皂草屬，原生於歐亞大陸，在寒帶極有生長優勢。肥皂草開花後，根部皂苷含量高達20%，採收根莖葉，鮮品或乾品水煮產生細緻泡沫，過濾可用以清潔。據說，大英博物館精藏古波斯地毯，早年就用肥皂草水清潔維護。

肥皂草根、芽、葉、種子都含微毒皂苷成分，除清潔用途，也可驅避昆蟲，牲畜食用後有嘔吐腹瀉等中毒反應。英國曾有池塘邊種植肥皂草，導致池內魚群大量死亡案例。在北歐，水源區、牧場，將肥皂草視為有毒雜草。

肥皂草根莖叢生盤繞，清除困難。粉紅色的花雖美，結種子效率也相當驚人，一小朵就有600個種子，極易傳播。幸好這些夢魘在暖活台灣不易發生。肥皂草不耐熱，僅能在寒涼季節播種栽培。

台灣也有本土平替植物──無患子。果實泡水即有泡沫，亦有清潔作用。皂苷含量約為15%，少於肥皂草，亦有微毒性。這類植物在早年都曾扮演日常生活重要功能，清潔油汙，甚至做為藥用、清熱止咳。隨醫藥知識普及與工業化清潔產品問世，日漸淡出。

佛家云：「草木有情」，自然界中一草一木皆有存在意義。隨人類對植物認識深化，從過去盲用，到如今理解成分並掌握禁忌，在天然與科技間尋找平衡。當工業產品衍生健康隱患，人們回頭探尋天然植物，並運用科技開發出如抗癌藥品等高價值應用。植物，始終是人類不可或缺的好朋友。（作者為淡水香草街屋主人）

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