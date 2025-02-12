【藝術文化】張菁珊操刀2025台灣燈會〈無限樂園〉主燈秀配樂 連結歐美亞三地共創

張菁珊（左起）特別從美國返台，與觀光署長周永暉、主燈音樂藝術總監張正傑一起受訪。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕從小時學古典音樂到成為好萊塢重要的電影配樂工作者之一，旅美作曲家張菁珊心中一直有個夢想，就是能為台灣創作音樂。繼為國立台灣交響樂團創作音樂劇配樂，以及受邀為衛武營3週年創作管弦樂曲目「港都映畫《自由的枷鎖》」後，這次張菁珊接下一個約3分鐘20秒的特別任務，就是為2025台灣燈會主燈配樂，今（12）日晚間即將由總統賴清德親自點燈。

「Budapest scoring orchestra」在布達佩斯的錄音室錄製台灣燈會主燈配樂。（張菁珊提供）

台灣燈會邁入第36屆，邀請張菁珊為今年主題「無限樂園」創作新曲，張菁珊也為此特別返台，昨天與觀光署長周永暉、主燈音樂藝術總監張正傑共同受訪。談到今年的配樂，周永暉讚不絕口地說，主燈的展演與配樂之間的主從關係很微妙，有時難免有隔閡，但張菁珊的音樂沒有這個困擾，「我們所有審議人員聽第一次就無異議通過。」

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象徵無限可能的燈會主燈秀，每一次展演約3分20秒，由張菁珊創作配樂。（張正傑提供）

由知名藝術家李明道（AKIBO）團隊設計與製作的主燈〈無限樂園〉，以蛇的造型與動態線條為靈感，發展出現代感的抽象符號「∞（無限）」，在外形如同熱氣球籃子的燈座上，每次展演都會360度旋轉，音樂則隨著展演影片內容分為6部曲，從世界12強冠軍充滿爆發力的強棒出擊，到享譽國際的台灣科技產業，再到桃園航空城飛機翱翔天際的活絡氣息，然後帶著觀眾一起環島遊覽台灣的好山好水，都在張菁珊的樂曲中自然流動。

張菁珊說，她很感謝這次委託創作給予作曲家自由發揮的空間，讓她可以在3分20秒的音樂中，每個不同的段落都充分運用各種最適合的曲風，在古典音樂背景裡，融合了電影配樂的氣氛，以及部分東方樂器的聲音，把故事鋪陳得雅俗共賞。

而為了在燈會期間每次主燈秀都有最佳音樂效果，這次的配樂錄音可說非常國際化。因為張菁珊近年常與湯姆．霍肯伯格（Tom Holkenborg）以及其他好萊塢知名作曲家共事，認識許多國際知名的電影配樂樂團，在張菁珊的推介下，此次邀請到匈牙利的「Budapest scoring orchestra」在布達佩斯錄音，張菁珊則在美國遠端同步參與，最後於今天在台灣首演，成為一次很在地卻也很國際的跨國合作計畫。

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