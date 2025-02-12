【藝術文化】「紙風車368」實踐永續之路 2025目標巡迴40鄉鎮

為加強宣導反毒，青少年反毒戲劇工程今年將以雙倍的場次增加進校園演出的頻率。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」走過18年，在全台368個鄉鎮市區巡演了2輪，第3輪去年10月從台北兩廳院廣場出發，今年目標要巡迴40個鄉鎮，演出重新編製的永續版《台灣幻想曲》。

368工程將重新編製22縣市「在地故事」，帶小朋友深入認識自己的家鄉。（記者凌美雪攝）

在昨（11）日的媒體春敘中，紙風車基金會執行長張敏宜表示，2025年的計畫可從兩大面向來說，首先，「368藝術工程是一場沒有門檻、人人可參與的文化行動」，張敏宜不諱言在募款上面臨的挑戰，常遇到有人說「以前已捐過」，但就像從2輪走到3輪，以前的孩子長大了，又有新的孩子透過紙風車第一次接觸藝術，每一次都是嶄新的一頁。

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如果每個庄頭都有在地企業支持，或是像「鄉鎮隊長」般熱心看顧鄉里的人，台灣的孩子就有更多希望、更多可能。為此，368工程將重新編製22縣市「在地故事」，加入實踐聯合國SDGs永續發展目標的指標案例，或是各地的藝術特色、音樂、文化、俗諺，希望孩子透過戲劇深入認識自己的家鄉，以之為榮，並從小培養愛護地球、珍惜資源等永續發展的觀念，與世界接軌。

第2大面向是青少年反毒戲劇工程，紙風車團長任建誠說，隨著愈來愈多青少年習慣網路交友，毒品的滲透也更加嚴重，其中新興毒品「喪屍菸彈」滲入校園，雖然政府將其列入2級毒品，提高刑責，仍無法有效防堵。為加強學生的反毒意識，紙風車去年就在反毒劇中加入與「喪屍菸彈」有關的宣導，今年將更進一步，用戲劇手法讓國中小學生知道此類毒品的可怕，以及如何辨認並自我保護。

任建誠說，「紙風車去年的反毒戲劇工程共87場，今年目標要提高到150場。」今年也將首次前往馬祖，用大接駁方式，邀請連江縣4鄉5島所有國中小學生一起觀賞，完成反毒戲劇工程最後一個離島演出。

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