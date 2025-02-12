【藝術文化】文化+外交雙部會研議合作 聚焦歐洲台灣文化年及大阪文化世博

文化部長李遠（右）與外交部長林佳龍（左）進行首次「雙部長會商」。（文化部提供）

〔記者凌美雪、黃靖媗／台北報導〕文化部去年在外交部全力相挺之下，於巴黎奧運期間以「台灣館」參加文化奧運，獲得極佳成果，但立法院審查2025年中央政府總預算時，卻遭藍委惡意濫砍兩部預算，成為內閣唯二被「全數」刪除媒體宣傳經費的部會。對此，外交部長林佳龍昨（11）日拜會文化部長李遠，共同研商推動「文化外交」的各種可能。

此次是兩部首次舉行「雙部長會商」，聚焦在「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」等文化外交兩大面向。親自參與文化奧運規畫與開閉幕的文化部政次王時思，以及時任駐法大使的現任外交部政次吳志中，也出席與會。

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林佳龍表示，在總統賴清德強調的「價值外交」與「經濟日不落國」等願景下，「文化是價值外交最重要的工作項目」，他堅信「文化及外交可以互補」，從他任命國台交團長劉玄詠擔任駐奧地利大使，劉玄詠近日投書奧地利主流媒體獲全文照登，可證明「文化是共同的語言」。李遠則以巴黎文化奧運開啟文化外交成功的先例，期待與外交部有更緊密的合作。

「歐洲台灣文化年」由外交部主導，林佳龍表示，今年不僅將有百件故宮文物赴捷克及法國展出，外交部更將與文化部攜手，盤點並促成今年於歐洲舉辦的台灣藝文活動，協調配套文宣、合作產製推廣素材，並串連駐歐洲各館處擴大宣傳，使歐洲民眾透過一系列文化活動深入了解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。

「大阪文化世博」則由文化部規畫將於大阪世界博覽會期間的7至8月，在主場館周遭，以兒少未來、電影、文學、繪本、文化科技等主題，全面展現台灣文化藝術各領域特色。文化部也將邀請文化總會近年在東京及京都深受日本大眾熱烈參與的「TAIWAN PLUS」，首次移師大阪辦理。外交部則規畫在大阪世博期間，發起「尋找台灣」的全球網路社群活動。

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