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【自由副刊．閱讀小說】 王天寬／摯友 － 3之1

2025/02/12 05:30

圖◎徐至宏圖◎徐至宏

◎王天寬 圖◎徐至宏

在聽說我要自殺的那天，他傳訊息來：「要不然我帶你去嫖。」「什麼時候？」多年後，我已經忘記那時候回訊息，是真的對這個提議動心了，還是不想再神隱下去。就像我那時的神隱，不讀不回訊息──都有透過iPhone的小技巧偷偷預覽──也不確定是真的想死，還是因為女友通知了所有與我親近的朋友，我告訴她：「我要去死。」

說完這句話，我走進巔峰時間的車流裡。多年後，我仍舊對那個場景印象深刻：沒有一輛車減速甚至按喇叭，大家都滑順地飄離車道，閃過我，再回歸正途。我就這樣走到馬路另一邊。而女友，沒有我的勇氣──可能也沒有我的運氣──於是我們就這樣分開了。

朋友們用不同的方式試著聯絡我，或引起我注意，比如小玉傳了照片配上文字訊息：給你看我的內衣照。小玉在大學裡，有最著名的胸部，可能是由於當年文藝營，她帶的小隊取名「嬌滴D罩杯」，她說：「因為我是正宗D罩杯啊。」搖啊搖和她泡過溫泉，證實美胸的傳聞。

我的電腦D槽還留存那張照片。小玉的內衣照，是她和一排內衣的合照。

其他朋友比較是苦口婆心型或你他媽給我振作起來打氣型的傳訊手，除了搖啊搖。搖啊搖沒有傳訊息，據另一個朋友轉述，她覺得大家一直試著找到我、勸阻我，會讓我更覺得不得不做。不去死，變成騙子。

搖啊搖懂我。事實上她並不是完全沒傳訊息給我，她傳了一張貼圖──貓女士坐在搖椅上──我便懂了。

我接起電話。

「下週日，」他回答，「晚上如何？」我又問了：「週日有打折嗎？」老實說，這個問題是在頭腦混亂狀態下脫口而出的，大概聯想到週日晚間訂房的情形，沒想到他停頓了一下，說：「你怎麼知道？那天有八八折喔。」「噢。」我的語氣軟趴趴。「Daddy’s day!!!」他的語氣有兩人份的興奮。

現在我收到另一則久違的訊息的時候，不知怎的，就想起多年前的那個夜晚，我正有一搭沒一搭地找著夠高又可以上到頂樓的建築──台北市十層以上的高樓，要上去都需要通行證之類的東西──老張的Daddy’s day!!!即使沒有讓我一起興奮，至少成功讓我低下了頭。

我點開偏長比較像是短信的訊息：最近好嗎？我想跟你說，我結婚了。我和交往十年的男朋友一大早約在戶政事務所門口（其實我們早就同居，但為了這一刻，前一晚各自回父母家睡，奇怪的堅持），手牽手走進去，就像大家說的，完成終生大事，但過程卻很快。甚至連新的身分證都可以當場領取。配偶欄的名字，天啊。但我更想說的是，其實我常常想到高中三年，當時我還不確定自己正在經歷什麼、感覺到了什麼。我現在知道了。謝謝你那些日子的陪伴。祝幸福。

這位高中同學，捎來的除了是新婚訊息，更是出櫃宣言。不記得有誰，這麼正式跟我出櫃過。我在這篇小說稱他為「高中同學」，但事實上，他是我高中時，唯一的摯友。

從朋友變摯友，是升高二的暑假，一群人去八仙樂園玩，我和他在漂漂河上，漂了十幾圈之後的事。為了召喚記憶，我Google八仙樂園漂漂河，看到八仙塵爆後荒涼的樂園和只剩積水的滑水道。但還是找到了八仙樂園還是樂園時的照片和影像：一個小男孩拿著超大水槍，朝後方趴在泳圈上的孩童掃射，和他共乘的媽媽對鏡頭比YA。相比起他們一家三口各司其職的動態感，當天我和「高中同學」乘坐八字形泳圈，重複在河道上漂流，更多的是語言的交換，而語言，也是重複著同樣的話。

那天，那樣的景象，是不是有點像尼采說的「永劫輪迴」？

高中的我不會這樣想，雖然我已經老到不敢玩太刺激的、會被拋到空中再墜入水裡的設施──所以選擇老人和幼童的最愛：漂漂河──但又太年輕，只想著一圈一圈，讓我能從外圍到核心，講述我的初戀故事。

那也是個失戀的故事。「高中同學」回饋我的，是一則剛剛萌芽的故事，他和班上一個極有繪畫天分的女孩。他不能確定，他和女孩，能否跨過友情的門檻，變成愛情。我們就這樣，從選擇一個最和緩的水上遊樂設施為出發點，到一圈一圈，分享彼此最深的祕密。

雙人泳圈很小，我們的四條腿，在陽光下交疊著。

本來以為老張只是隨口說說，但星期日下午，接到電話，他要實現諾言，帶我去嫖。他以前跟我說過單身太久，孤獨難耐之下，一個月大概會去花兩、三次錢。雖然我偶爾也會去網站論壇瀏覽所謂「茶訊」，看網友喝茶做夢的經歷以及行話──茶溫：22。茶杯：C。茶名：祕密──但身邊從未有人是嫖客。有大概也不會像老張坦然承認。所以我向他做了幾次電話田調。

比起嫖本身，我更喜歡聽延伸出去的事。

有一次他跟我說他本來想打槍一個過瘦不是他菜的女孩，那女孩說：不然這樣，做完，我報明牌給你。剛好老張那陣子開始一些小小的操作，就這樣答應了。做完，果真女孩報了一檔股票，他們還聊了一下操作心得，消化剩餘的時間。兩人交換了LINE。幾天後，女孩傳訊給他，不是要他回沖，只有兩個字：快跑。有道義的女孩。好險老張不是一個執行力很強的人，根本還沒買；但這樣說也不對，一旦他聽茶友說哪裡有新的或值得一顧的舊地點，就會開好幾個小時的車，去外縣市考察。他說當做冒險，順便開車兜風。我想到荒野大嫖客。為了我，他又一次展現了執行力。

星期天，他帶我親身田調。「說那麼多，不如自己做看看。」這是他的原話，配上他的台中腔，有點江湖味。

回家後，桌上擺著一個包裹，我決定先打電話向老張道謝。倒不是因為這個買春經驗本身多好，而是他用了他熟悉的、帶有個人特色的方式幫助我提振精神。道謝完，或許是由於我們分別在自己的房間喝了點酒──我喝威士忌，老張我知道他偏好紅酒──也或許是這個有點尷尬的話題讓我們的談話鬆了點，我也想提供他一些「我的解決之道」。我問他：「你知道女優名器嗎？」「什麼？」「名器，名字的名，器具的器。」「那是啥？」「有點類似飛機杯，但號稱是AV女優陰道翻模做成的。」

「女優名器，大概長怎樣？」「要看大小，如果是小型名器，可能只有做出陰道口和陰唇；中大型名器會做出屁股和腰身，有些甚至有胸部。」「那種兩顆麻糬大小的迷你胸部嗎？」「對，但你不要小看。實際使用時，運用想像力──有點像你縮小視野專注在一隻螞蟻上，螞蟻會突然變大──竟然變成夠用的胸部和屁股，這其中的奧妙很難解釋。」「好吧，所以呢？」「等我一下。」我點開拍賣網站。

「找到了。」我把網址傳給老張，波多野結衣雙穴仿真大屁股。「這個我有買，比真正的屁股稍小一點，但兩手抓起來感覺差不多。」我想，不要對新手的想像力有太高期望。但老張願意加入我嗎？就像我加入他，一起去鐵支路探險。

「你聽過真空吸吮嗎？」為了幫助幫助過我的老張，我得更努力才行。

「沒有。」「跟你說，名器這種東西，是不是真的翻模我不敢講，但完全照女優陰道翻模也不一定好。我猜名器內部的構造會做得更曲折、大小顆粒突起會更複雜。而且，最厲害的是，當你把名器裡的空氣擠出來，插進去就會被緊緊地吸住，特別是射精的那刻，那種刺激度，是真人怎樣都做不到的！」

我再加碼利誘：「名器一個一千多，大一點的兩千多，可以使用幾百次都不會壞。雖然今天的感覺不錯，但總是兩節就要快三千，要不是有折扣，還更貴，你說對不對？要不要買一個試試？」

老張停頓了一下，像人突然離開座位，又想起了什麼：「喔，對，好啦，我來看看。」

即使遠距離並無面對面，但我也可以感覺到老張的停頓跟他平常的停頓不大一樣，不是因為話題無聊了，也不是因為失神；而是，我想到一個人突然變老變小的畫面。之所以乾癟萎縮，是因為傷心了。但他為何傷心？我們不是一邊喝酒，一邊交換情報嗎？我們不是一個性冒險的team嗎？

掛斷電話，我才想明白，根本沒有什麼八八折，什麼Daddy’s day，只有老張自掏腰包，幫我墊了三百八。

我感到羞愧。我自以為是地提供老張一個解決性欲，其實是解決孤單的方法，並且暗暗否定了他的方法。而他始終如一，從上星期到這星期，用他唯一懂得的方法為我解憂、陪我去冒險──他早就看膩了的街道和木板隔間及女人──甚至當我問了一個莫名其妙的問題，他便即興編出了一個名目：Daddy’s day。只為了不讓我的心思又回到自殺上面。

然後他遵守承諾，帶我去嫖；遵守承諾，週日有折扣。

真是好朋友啊。我一邊感歎，一邊拆包裹。

裡面是一個情趣玩具。但不是名器。才想起來，三個月前網購了一個三號尺寸的矽膠假陽具，要給女友用。但那天車流把我們分開以後，我們也是真的分開了。

結果現在我手上的擬真肉棒，不知道出了什麼狀況，遲了兩個多月才到達。沒有人需要使用了。除非。

我鬼使神差地做了一個自己都覺得意外的動作。我伸出舌頭，輕輕地舔了一下「龜頭」，然後，我把舌頭伸得更長一點，繞龜頭舔一圈。從無意識到意識，我知道我在做什麼了，我想潤滑手裡的肉棒，把它放進我的嘴裡。我不再是拿著肉棒，而是握著它。

「他將我的手拉過去，握住他的陰莖。」「你有拒絕嗎？」「沒有，我繼續看漫畫。」漂漂河以後，我和「高中同學」更常走在一起了。他選上學生會長以後，一群人包括我，去螞蟻家慶祝，烤肉和喝酒。我也是在那天，學會抽菸。我稍晚到，走上頂樓，還沒開始烤肉，但煙霧彌漫。除了「高中同學」，所有人都在抽菸。螞蟻看到我，往我嘴巴塞一根菸。

我一點都沒有遲疑地叼住──往後我偶爾回想，令我印象深刻的不是第一支菸，而是少數沒有遲疑的時刻──螞蟻用防風打火機，替我點上。他們說我第一口菸很帥，從鼻子和嘴巴一起吐出濃濃的煙。「高中同學」不抽菸，也沒有對我的菸的處子秀表達感想。

「高中同學」不抽菸，但酒量好。他是那種喝一杯酒，就滿臉通紅，像喝了一公升的酒，但一杯接著一杯，臉卻漸漸恢復平常的膚色。像第一杯酒讓他不好意思，之後漸漸自在了起來。

我倒是醉得比平常更快，可能是菸的關係。我開始說國小升國一那年暑假，發生的事。頂樓沒有游泳圈，有幾攤積水和肉香煙臭，我們手肘靠在矮牆上。「如果我說過了，你就打斷我。」「好。」「如果你想跟他們去鬼屋探險，你就打斷我。」「好。」下面一行人，每個人手上都有菸，一個接一個，成一縱隊，像進香團，朝一從未完工的宅邸前進。

那時候國小沒有英語課程，父母喜歡在小孩升國一的暑假，送他們去補習班，讓他們開學後，比其他同學超前一點點，但大家都超前一點點，又回到同一個起點。就是在這樣對英語學習的思維產生的氛圍下，我認識了「高中大哥哥」。強調他是高中生，不只是因為我當年才要國中，而且他就讀的，是我心中夢幻高中第一名。所以當他說他要拿他的書包給我看時，我決定不去補習班，而是去參觀他家。（待續）

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