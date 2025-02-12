自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 謝瑜真／真實故事

2025/02/12 05:30

◎謝瑜真◎謝瑜真

◎謝瑜真

「你在寫什麼？」在書桌打著字的男人身後傳來了聲音。

「我在寫一個五十五歲老頭與小他二十五歲的老婆──同時也是他朋友的女兒的故事。」

「喔？我想繼續聽。」

「這個男人曾經與朋友非常要好，但自從跟從小看到大的老婆結婚後，他朋友相當不諒解，於是兩方再也不往來，老婆與娘家也斷聯，因此心裡有了陰影。雖然因為男人是個知名的作家，所以外界很多人支持他們，但他心裡一直不敢說的是，他第一次與老婆發生性關係是在她十五歲。他很害怕，害怕這件事被知道以後，人生所有一切都會毀滅。所以一邊保守著祕密一邊嘗試著快樂活下去。」一口氣說完後，男人像吐出靈魂般歎氣。

「這個故事最後有好結局嗎？」

「我覺得不算有。」

語音落後許久，妻子像玩弄雜草般，伸手觸摸他脖子上銀白的髮梢。

「那麼，我希望它短一點。」●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應