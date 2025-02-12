【自由副刊．極短篇】 謝瑜真／真實故事

◎謝瑜真

◎謝瑜真

「你在寫什麼？」在書桌打著字的男人身後傳來了聲音。

「我在寫一個五十五歲老頭與小他二十五歲的老婆──同時也是他朋友的女兒的故事。」

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「喔？我想繼續聽。」

「這個男人曾經與朋友非常要好，但自從跟從小看到大的老婆結婚後，他朋友相當不諒解，於是兩方再也不往來，老婆與娘家也斷聯，因此心裡有了陰影。雖然因為男人是個知名的作家，所以外界很多人支持他們，但他心裡一直不敢說的是，他第一次與老婆發生性關係是在她十五歲。他很害怕，害怕這件事被知道以後，人生所有一切都會毀滅。所以一邊保守著祕密一邊嘗試著快樂活下去。」一口氣說完後，男人像吐出靈魂般歎氣。

「這個故事最後有好結局嗎？」

「我覺得不算有。」

語音落後許久，妻子像玩弄雜草般，伸手觸摸他脖子上銀白的髮梢。

「那麼，我希望它短一點。」●

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