【家庭plus．婆媳過招】婆媳如閨密 更緊密

圖／達志影像

文／盛宜俊

平時常接到妹妹諸如此類的抱怨電話：「老媽真是太固執了，怎麼講都講不聽，叫她別吃隔夜菜，出門要搭計程車別搭公車，別……她總是嫌我囉嗦。」當然，我也不時地會接到老媽打來訴苦的電話：「你妹妹又跟我吵架了，什麼都要管，真是氣死我了。」

每次遇到這類情況，我也只能極力地安撫雙方，但效果總是未盡人意，令我相當苦惱。

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八十幾歲的老媽自老爸離開後，二十多年來獨居在新竹的眷村老家。她日常節儉慣了，吃不完的菜常會留到隔日吃；出門買東西也寧可走上一大段路去公車站，然後在寒暑天跟人家擠公車，卻不願多花錢搭計程車。

小妹住市區，離老媽住的鄉下眷村不遠，常回家探望。小妹其實很孝順，但因看不慣老媽的過度節省，說話口氣常重了些，所以才會惹得老媽心生不快。

欣慰的是，妻子和老媽倒是相處很好，她們之間的關係如母女般親密，但更勝於母女，確切的說，應該是如閨密般的好友。

像小妹曾抱怨過的難題，妻子都能輕易地化解。她會跟老媽說：「媽，妳常吃隔夜菜要是吃出了問題，或是趕搭公車出了事，我們會承擔不起的。乖！聽話，為了我們好，別再冒這個風險了。」

妻子對老媽說話的口吻，既像女兒的勸說，又似閨密般的關心，往往讓老媽聽進心坎裡。因為話裡沒有愛深責切的命令味道，讓人聽得進去，同時也能保有老人家免受晚輩訓誡的自尊，而願意改變自己的行為。

婆媳當閨密的好處，就是彼此能敞開心胸，不因上下關係設限，而樂意坦誠地互相交流。女人總是愛話家常，這無關乎年紀，哪怕是一則有趣的聽聞，或是一件尷尬的往事，也就是平常母女間不太可能存在的三八對話，往往也只有親如閨密的婆媳才能有緣共享。

上了年紀的老人家，他們真正需要的，並不僅僅是兒女們金錢上的奉養，也不是行禮如儀般地噓寒問暖。他們要的是傾聽，能有個對象聊聊心裡話。婆媳如能當閨密，才能真正共享彼此的喜怒哀樂，也更能穩固彼此的親情。

我很慶幸，一直以來，我們家都沒有婆媳隔閡的難題，或許這是上天給我們家的一種福報吧！

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