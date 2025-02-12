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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】停頓世界

2025/02/12 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

說來感謝魚夫的美食節目，他推薦過的餐點，曾是我和兒子在路上按圖索驥的目標。

印象深刻的有新生南路台大校門口的汕頭麵，那是當年我們常去吃的，後來關門了，也是透過魚夫的節目才知道第二代重開店的所在。

魚夫突然離世後，我突然想把屬於我的那些物件丟掉，想把人生清空的感慨吧，三十多年來得到的那些獎座，丟了；一個一個字寫下的書，丟吧；從當藝文記者一直收藏的專輯，也在丟棄的名單內。然後我停頓下來，我想做的是巫士唐望告訴卡羅斯．卡斯塔尼達的「抹去個人歷史。」

在一系列關於唐望的著作中，唐望說：「每一個認識我的人都對我有一個看法，而我也不斷以自己所做的一切支持他們的看法。」「你必須告訴父母、親戚、朋友自己做的一切，用這樣的方法來更新你的個人歷史；相反的，如果沒有個人歷史就不需要解釋，沒有人會對你的行為感到憤怒或失望。尤其重要的是：沒有人會用思想把你束縳住。」

原來，一個年老巫士用他的深邃智慧講出真理：我們都被自己的過往綁住了，我們那些小小的自我擁抱的成就，反而成為束縛，魚夫的離開讓我醒悟：從「自我」解脫，是今生最要緊的一件事。

我們一路都在累積，最後卻都得捨離。如果，當我也能抹去兒子的歷史，或者在兒子的心裡也抹去爸爸的歷史，兒子的疾病、我們曾經有過的失望和傷心，對兒子情緒的記憶都一概抹去，我們只是在路上相遇，沒有更多也沒有更少，這樣，我們之間的親子關係會不會更自在。

唐望總是說，停頓這個世界，就是停頓內在對話。不要再以為，世界只有你的這一個看法。我真的想用這個角度，重新省視我和他人的關係，包括兒子在內。

我不知道魚夫為什麼讓我想起唐望，在帶著兒子找尋下一個美食的路上，我非常好奇想知道，兒子怎樣的想像這個爸爸。

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