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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】客廳一角 快樂源泉

2025/02/12 05:30

客廳一角 快樂源泉客廳一角 快樂源泉

文／屏生

我平時在家最愛待在客廳一角，大約是4塊30×30公分地磚的大小，但絕對不是沒地位哦！

我一有空就搬張小凳子坐在上面，左手和雙腿共同穩住一塊木頭，右手持雕刻刀雕刻，耳朵同步聽電視節目，偶爾抬起頭瞄一眼，休息一下。

沒錯，那個空間就是培養與實踐興趣的所在。經常在工作日晚飯後或假日沒攜家帶眷外出時，我便挪到那裡費心盡力。雕刻的程序是先在社區空曠處用手鋸，將概略的外形切割而成，然後移到這個角落，進行無聲無息的雕刻。木屑手起刀落，堆疊在地磚上，手中成品逐漸浮現。

雕刻的時候，我的心思專注而獨處，使用半邊大腦，另一半則用於與家人在一起，被問話或者想說話的時候，毫無違和感。二十多年來，我曾經按照家人的生肖，雕刻拳頭般大小的動物，當做生日禮物。木頭不是香樟便是檜木，能散發出淡淡的香味。拿到的人愛不釋手，稱讚連連，驅使我的功力更上一層樓。

這客廳一角，便是快樂的源泉。

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