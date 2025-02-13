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【藝術文化】百大文化基地徵選5月揭曉 李遠：讓世界看見台灣的精采

2025/02/13 05:30

文化部長李遠（左3）昨日展開地方文化設施參訪行程，首站參訪新竹「大山北月」。（文化部提供）文化部長李遠（左3）昨日展開地方文化設施參訪行程，首站參訪新竹「大山北月」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠上任後新推「文化基地」政策，「第1屆百大文化基地徵選」自去（2024）年12月至今年1月15日開放線上申請，短短1個半月就收到上千件申請案。李遠昨（12）日展開年後的地方文化設施參訪行程時表示，各種類別的候選案，將讓國人及世界看見台灣各地的精采。

李遠表示，百大文化基地最原始的規畫是要透過資源整合，呈現近年政府及民間累積的各項成果。因此，即使面臨今年文化部預算被刪凍，「百大文化基地工作一定要想盡辦法繼續往前走」，並且與各部會充分合作，共同呈現台灣的文化百味。

文化部也補充說明，百大文化基地評審團已於1月中完成評審共識座談，評審團的組成，共計邀請19位涵括社區營造或地方創生、古蹟聚落或文化路徑、文創聚落或工藝、視覺藝術或表演藝術、獨立書店或出版社、博物館與地方文化館、影視等7大領域專家，以及文化部2位代表。接下來將密集展開票選及決選作業，預計於5月辦理百大文化基地發表會，獲選的文化基地將獲得50萬元獎勵及首屆入選證明。

【李遠展開地方文化設施參訪行程】

李遠昨日參訪的首站「大山北月」，去年甫獲第2屆社區營造青年行動獎，是將廢棄學校豐鄉國小活化，還原成有黑板、課桌椅的國小教室場景，結合各部會資源，成立開放博物館型態的「柑橘博物館」，響應文化平權、社會創新等永續理念。創辦人莊凱詠說，希望帶大家「找回小時候最單純、勇敢的自己」。

「大山北月」以「食物」為觸媒，持續發展新竹各地特產，如橫山窯烤麵包、竹東客家麻糬、北埔養生擂茶等，更有夏季限定的關西手工仙草結合冰淇淋、沙拉、涼麵，成為被食客譽為看似衝突、吃起來很美妙的「仙草冷麵」；園區的橘子則開發成香腸、貢丸、大福、咖啡、氣泡水、醬油等各式產品。

文化部長李遠（右1）地方文化設施參訪行程第2站新竹「見域工作室」，是由吳君薇（右2）、林宗德創辦的地方生活誌《貢丸湯》開始的。（文化部提供）文化部長李遠（右1）地方文化設施參訪行程第2站新竹「見域工作室」，是由吳君薇（右2）、林宗德創辦的地方生活誌《貢丸湯》開始的。（文化部提供）

參訪行程第2站，從發行地方生活誌《貢丸湯》開始的「見域工作室」，創辦人吳君薇、林宗德帶著李遠從新竹公會堂，經中央商場、城隍廟進行導覽。吳君薇說，希望用刊物、導覽、策展、空間、商品，與城市中的人產生更多連結，「做為文化的貢丸湯，我們希望讓新竹更有趣。」

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