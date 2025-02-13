自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「2025曼谷設計週」驚豔台灣設計師與藝術家跨域呈現

2025/02/13 05:30

藝術家洪維廷JATS以「花」為主題進行各種地毯編織創作，於2025曼谷設計週登場。（記者董柏廷攝）藝術家洪維廷JATS以「花」為主題進行各種地毯編織創作，於2025曼谷設計週登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／曼谷報導〕由泰國創意經濟局（CEA）主辦的「2025曼谷設計週」，今年台灣團隊與藝術家，包括策展人郭俞霈、嘉義市文化局「嘉義設計宣言」與藝術家洪維廷JATS等人獲選參加，於2月8日至23日在泰國創意設計中心（TCDC）、曼谷World Travel Service、Saratta藝術空間、Varaporn’s House戶外區等10地區登場。

其中，洪維廷JATS「絕種花瓣的抽象」創作展，以「花」為主題的地毯織品，用棉線一針一針勾織、填色。洪維廷在受訪時表示，自己的創作很「泰」，觀眾對繽紛的用色很有共鳴。「色彩對我而言具有生命力，每個顏色我都重新取名。活潑的顏色能創造出視覺張力。」他自言受到莫內與秀拉影響，因此創造出的地毯織品常帶有印象派風格。

〈拾器（水系列）〉 ，湯季婷（設計師）、謝東哲（工藝師），陶瓷、交趾陶釉，2024。（記者董柏廷攝）〈拾器（水系列）〉 ，湯季婷（設計師）、謝東哲（工藝師），陶瓷、交趾陶釉，2024。（記者董柏廷攝）

「嘉義設計宣言」以地方工藝為核心，包含交趾陶、木作、石猴雕刻等，邀請設計師何忠堂、李雅靖、許宸豪、黃若潔、賈勛寧、陳彥豪、湯季婷、楊家佳、張玉美，與工藝師王婕霓、吳基禎、李焌宇、林秉賢、林盈采、許愷庭、陳佐民、蔡錦同、謝東哲等人合作，將地方工藝品與現代設計結合，透過設計賦予工藝新生命。

「福符永續」展區則以台灣與東南亞華裔移民文化為核心概念，邀請泰國、印尼藝術家以及馬來西亞的華裔創作者等，攜手台灣藝術家郭令權等人，透過繪畫、裝置等形式共創，選在曼谷華人家族的歷史老屋呈現，讓作品與城市記憶產生連結，呈現台灣與東南亞文化的對話，展出時獲得許多迴響。

展覽詳詢2025 BKKDW官網（https://www.bangkokdesignweek.com/en/bkkdw2025）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應