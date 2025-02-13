【藝術文化】「2025曼谷設計週」驚豔台灣設計師與藝術家跨域呈現

藝術家洪維廷JATS以「花」為主題進行各種地毯編織創作，於2025曼谷設計週登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／曼谷報導〕由泰國創意經濟局（CEA）主辦的「2025曼谷設計週」，今年台灣團隊與藝術家，包括策展人郭俞霈、嘉義市文化局「嘉義設計宣言」與藝術家洪維廷JATS等人獲選參加，於2月8日至23日在泰國創意設計中心（TCDC）、曼谷World Travel Service、Saratta藝術空間、Varaporn’s House戶外區等10地區登場。

其中，洪維廷JATS「絕種花瓣的抽象」創作展，以「花」為主題的地毯織品，用棉線一針一針勾織、填色。洪維廷在受訪時表示，自己的創作很「泰」，觀眾對繽紛的用色很有共鳴。「色彩對我而言具有生命力，每個顏色我都重新取名。活潑的顏色能創造出視覺張力。」他自言受到莫內與秀拉影響，因此創造出的地毯織品常帶有印象派風格。

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〈拾器（水系列）〉 ，湯季婷（設計師）、謝東哲（工藝師），陶瓷、交趾陶釉，2024。（記者董柏廷攝）

「嘉義設計宣言」以地方工藝為核心，包含交趾陶、木作、石猴雕刻等，邀請設計師何忠堂、李雅靖、許宸豪、黃若潔、賈勛寧、陳彥豪、湯季婷、楊家佳、張玉美，與工藝師王婕霓、吳基禎、李焌宇、林秉賢、林盈采、許愷庭、陳佐民、蔡錦同、謝東哲等人合作，將地方工藝品與現代設計結合，透過設計賦予工藝新生命。

「福符永續」展區則以台灣與東南亞華裔移民文化為核心概念，邀請泰國、印尼藝術家以及馬來西亞的華裔創作者等，攜手台灣藝術家郭令權等人，透過繪畫、裝置等形式共創，選在曼谷華人家族的歷史老屋呈現，讓作品與城市記憶產生連結，呈現台灣與東南亞文化的對話，展出時獲得許多迴響。

展覽詳詢2025 BKKDW官網（https://www.bangkokdesignweek.com/en/bkkdw2025）。

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