【自由副刊．閱讀小說】 王天寬／摯友 － 3之2

圖◎徐至宏

◎王天寬 圖◎徐至宏

他家沒人。午後的室內陰暗，只有長明燈亮著。他帶我經過直抵天花板的神龕，進入他的房間。單人床上，堆滿了漫畫，有日漫也有港漫。他拿出他的書包給我看，深藍色布面上，四個白色大字，證明他是真的。他說：「想看什麼漫畫自己拿。」我拿起一本《神兵玄奇》，彩色的港漫。我放下。拿起一本《街霸》，我放下。我拿起《I"s》，作者桂正和。拿起又放下，大哥哥都沒有阻止我，像他說的一樣，是真的。我翻開《I"s》，裡面有因內心戲太多而皺成一團的男孩的臉，以及被太小的條紋內褲包裹住的女孩的屁股。

我快速翻了幾頁，更多的內心戲、更多的屁股。

請繼續往下閱讀...

「這些漫畫，你不是都有收藏嗎？」「高中同學」發問，我點了一根菸，他往旁邊站一步。「不確定我是被畫風還是被劇情吸引，總之，我決定看這本。」房間沒有椅子，所以我跪坐在床上。後來我才知道，桂正和是所謂擦邊球漫畫的鼻祖，但當時還沒有看過H漫的我，把裙下視角和死庫水換裝秀就當成了H，看得有點燥熱，大哥哥在我旁邊也讓我不自在，正在想要不要換成港漫——暴力總比色情正常——我當時閃過這個念頭，才發現大哥哥不見了。

再出現時我不是看到他，而是感到一股熱氣在我的頸部。然後是實體接觸。嘴唇和脖子。我震了一下，但很快回到紙張上，屁股和皺臉，我的臉可能也皺了一下。我想專心看漫畫，但大哥哥開始脫我的衣服，將T-shirt往上拉，我只好高舉雙手，手臂和漫畫一起通過領口。他邊脫邊親我的背。我覺得癢，但不敢亂動，我是來看漫畫的。他的手伸到前面，往我的褲襠探索。

此時，發生了一件意想不到的事：我勃起了。不知道是大哥哥可說是溫柔的親吻撫摸，還是手中的「H漫」那用黑色線條勾勒出的我從未見過的女體的刺激，總之，我狠狠地勃起了。大哥哥似乎也察覺到我的痛苦，幫我解開鈕扣拉下拉鍊。脫下褲子的瞬間，我幾乎有點感謝他，但我是來看漫畫的。

我是來看漫畫的，此刻卻有一個大我四、五歲的男孩，翹著屁股含著我的陰莖。即使我的眼睛死命盯著漫畫，還是能瞄到他屁股的弧線。

因為我始終跪坐在床上，他只能配合我，趴在我前面。他就用這個姿勢，一邊含著我，一邊脫他自己的褲子。他穿牛仔褲，很難脫，我抬頭，就看到屁股扭啊扭，我低頭，就看到小內褲被勒進屁股縫。有那麼一剎那，我好像抽離了出來，離開了手中的漫畫，離開了身處的房間，掉進一個只有屁股的世界。

直到他牽起我的手。直到這個時候，我才轉頭面對「高中同學」。我想從他的表情讀出一些什麼，但什麼都沒讀出來。我不是說他面無表情，而是我不會解讀的表情。漫畫裡的皺臉我懂，現實的皺臉我不懂。我繼續說。

「他將我的手拉過去，握住他的陰莖。」「你有拒絕嗎？」「可能有縮了一下，但還是讓他將我的手放到他的陰莖上。他的手握著我的手，引導著我套弄他勃起發燙的陰莖。」「天啊。」「我繼續看漫畫。但問題來了，我只剩一隻手，沒有辦法翻頁，所以只好一直盯著同一頁。第五十九話，P.89。有人這樣看漫畫的嗎？我現在還能清楚記得那頁每一格畫，組合起來，像世界名畫，印在腦海裡。」

下面有個人影移動，走到我們正下方，朝我們揮手。那身影像屁呆——那時候取綽號愛加一個屁字，屁呆、屁全、屁祥，加一個屁增加親切感，所以整所高中很多屁字輩的——但為何只有他一個屁回來？無聊？尿急？「高中同學」回敬他一記中指；我覺得故事被打斷，但也朝下面揮揮手。然後繼續說。

「我聽到他問我：『可以用嘴巴幫我嗎？』」「等等，」「高中同學」打斷我，「屁呆好像在說什麼。」我朝下面看，透過路燈微弱的光，屁呆的嘴巴蠕動著，持續不斷開開合合。的確不像在打招呼或說垃圾話。十樓實在太高了。

「要不要下去看看？」我問。

故事說到這裡，搖啊搖坐在她的搖椅上——這是我們一群朋友集資送她的三十歲生日禮物，還有什麼比送搖啊搖古董搖椅更好的呢——眼睛半閉，把玩著那根擬真肉棒，搖晃她嬌小的身體。

每次我看到她像坐在小船上，不知道是搖椅帶動她的身體，還是身體帶動搖椅擺動著，就很羨慕，希望獲得這個生日禮物的是我。即使我的名字我的綽號都與搖無關。而搖啊搖自從獲得這張搖椅，不論是朋友、父母甚至理財專員到訪，她都坐在這張搖椅上接客。你可以坐在沙發上，坐在詩肯柚木餐桌椅上，甚至她的床上；但搖啊搖的搖椅，想都別想。

「鬼屋事件我知道，那個欺負過你的螞蟻，被堵了。」「是啊，」我應了一聲，「那我有跟你說過螞蟻的綽號嗎？」

「螞蟻的綽號不就，螞蟻。」「那是他後來的綽號，他剛轉學過來的時候，我們叫他宜蘭流氓。因為他在宜蘭混過。」「混過黑道還是混過小混混？」「兩者有差嗎？」「我也不知道。」「反正我們學校有很多螞蟻過去的傳聞，有一個我覺得特別厲害。聽說他在宜蘭，會把開山刀藏在機車排氣管裡，要幹架的時候，就下車，從『刀鞘』抽出刀，只不過，抽出的是一把火熱熱的開山刀。」「排氣管塞得進一把刀喔？」「我也不知道。」我們兩個各自對這個問題沉思了。我看著搖啊搖，又羨慕起她的搖椅。

「我有看過那台傳說中的機車。」「有沒有檢查排氣管？」「沒有，因為我一看到，就被儀表板吸引了。」「儀錶板有什麼？」「什麼都沒有。」「什麼都沒有？」「對，壓克力下面，沒有時速表，沒有油表，什麼都沒有。」搖啊搖做了一個鬼臉。「螞蟻解釋給我們聽，把儀表板什麼鬼的都拆下來，可以減輕摩托車的重量，速度更快。」搖啊搖做了第二個鬼臉。

「拜託，我們那時候什麼都相信啊。他做過流氓，一定很懂。」

我們下樓，才看清楚屁呆驚呆的臉，以及臉上的血。我們三個以邊走邊講話所能達到的最快速度，往鬼屋前進。一路上，屁呆告訴我們事發經過，但簡單來說，只有一句話：螞蟻被堵了。

螞蟻，是那個我稍微近一點和他馬子說話，就用肩膀撞我警告我的人——他很快換了另一個馬子，於是我們就和好了——是那個據說待過少年感化院，所以年紀比我們都大的人，也是一轉來就加入籃球隊擔任先發控衛的矮個子；但最重要的是，螞蟻是那個宜蘭流氓。誰敢動宜蘭流氓？

「一開始我們還真以為撞鬼了，突然竄出好多影子。他們埋伏在那個沒有扶手的樓梯上。幹，就不怕我們摔死。」屁呆是我們之中，去過最多次鬼屋的。「結果是義班的『抓頭髮F4』。」「抓頭髮」團體的由來不是他們愛打小報告，而是他們四個時常走在一起，各個超過178，還用髮膠抓出刺蝟或掃把頭，看起來更高。

「就算是他們，螞蟻沒理由挨打啊？」「高中同學」發出疑問，屁呆說了一個名字，我沒印象，聽起來是女生的名字。但「高中同學」顯然知道屁呆說的是誰。

「噢，理虧嗎？」

「你也被打喔？」一路上我都沒有說話，突然冒出這句嚇到屁呆，他看了我一眼，好像現在才發現我也在旁邊。「沒有啦，他們突然衝出來，屁全嚇到亂衝亂撞，一頭擊中我鼻子。幹也太衰，沒想到屁全這麼怕鬼。」鬼屋到了。

「高中同學」比了一個手勢：「你們在這裡等我。」屁呆急了，一臉不服氣：「我們也要進去幫忙啊，對不對，天狗？」天狗是我的綽號，在此就不贅述緣由，我點點頭，表達贊同和義氣。

「三個一起進去，義班的會以為你又撂人來。我只想把螞蟻帶出來，不要額外惹事懂嗎？懂不懂，沈哲偉？」突然聽到一個菜市場名，我和屁呆有點愣住，直到「高中同學」走進那間在我們學校裡無人不知的鬼屋，才意會過來，沈哲偉是屁呆的本名啊。

「連我爸媽都不這樣叫我。」屁呆邊抱怨，邊拿出菸。

我們就在路邊，無言抽菸。雖說高一暑假開始，我和這群人常常混在一起，唱歌、烤肉、夜宿也都會參加，但我真正熟的，其實只有「高中同學」。螞蟻混過流氓，但「高中同學」才是這群人帶頭的，而我是他帶進去的一個存在。

「你之前跟我說，你是進香團的一員，和他們一起去鬼屋探險。點菸是為了壯膽。」搖啊搖打斷我。「我們常去螞蟻家過夜啊，鬼屋也不只去一次。」我知道我答非所問，但求能蒙混過關。

「到底哪個鬼屋那麼好玩啊？」搖啊搖在搖椅上伸懶腰。隨著搖啊搖的雙手往上伸展，搖椅停格在一個很險的角度。

等這座小小的遊樂設施又回到起始點，搖啊搖的臉正對著我，她巨大的眼睛努力呈現瞇瞇眼：「這些事你都告訴過我。你大學那段『掏心掏肺』時期，大哥哥的事啊，螞蟻的事鬼屋的事啊，你高中好朋友啊，能說的都說了。你沒有告訴我的你知道是什麼嗎？」「什麼？」「原來你有把大哥哥的事跟高中同學講啊？」「所以呢？」「這些事本來你都是分開來講，在不同的場合不同的時間講，講得我很煩——」「欸你是我的心理師，怎麼能說這種話？」「欸我只是得到搖椅那一天，隨口說說要來輔導你各位廢物，誰知道你真的這麼廢。」我無話可說。

「結果今天晚上，所有事情竟然串在一起了。真是，有點微妙。」

搖啊搖除了手裡拿的是擬真肉棒而非菸斗，看起來像極了安樂椅神探。我點了一根菸不打算做答。

「你不是戒菸了？」「對啊。」我回答這題。

看到「高中同學」扶著螞蟻出來，後面還跟著進香團其他團員，我和屁呆兩人趕緊將菸丟掉，小跑步和他們會合，像一個幫派。一群剛幹完架，臉上掛彩但沒有給彼此丟臉的幫眾。我幻想了一下，沒有說出口。眼下能做的，好像只剩觀看螞蟻的傷勢。路燈照射下，螞蟻的油頭仍舊失去光澤，嘴唇有撕裂傷，右眼腫得睜不開。突然，他抬頭瞪著我——用他相對好的左眼——咧嘴笑了：「你來啦，天狗。」我身體往後縮。

本來「高中同學」要一個人載螞蟻去醫院，但他看了我一眼，改變主意。要屁全——那個用鐵頭衝撞屁呆的白癡——載螞蟻，他和我則騎另一台車跟在後面。他教屁全怎麼解釋螞蟻的傷勢，然後就去牽車了。屁全打開置物廂，幹了一聲，拿出一頂安全帽，屁呆走過來，把安全帽搶走拿給螞蟻，說：「屁全你不用安全帽啦，頭那麼硬，我操。」

「高中同學」騎著一台非常破舊的小綿羊到我旁邊。沒有儀表板的那台。（待續）

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