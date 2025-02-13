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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《未命名##NAME##》

2025/02/13 05:30

《未命名NAME》 兒玉雨子著，王華懋譯，皇冠出版《未命名NAME》 兒玉雨子著，王華懋譯，皇冠出版

兒玉雨子著，王華懋譯，皇冠出版

日本作家兒玉雨子（Kodama Ameko，1993-）以童星為題材，透過稠密的心理戲碼，觸碰「兒童／青少年色情」議題的冰山一角。故事敘述兩名「培訓生」，在原該天真的童年，卻因身邊大人們的欲望，將他們的人生放上名利場中爭鬥，同儕之間檯面上與檯面下白熱化較勁，讓未成年童星，衣著超越年齡，拍攝泳衣照片，並且相互比較；逾數年後，孩童紛紛長大，被周圍的人拿著當年拍攝的照片質問，才後見之明理解當年心中「不舒服」的情緒是什麼。作者文筆似雪，以看似無波的情節堆疊，看人物聽任大人們的安排，在爭奪中被刻意取消的童年、被迫催熟的人格，卻也只能等到長大後回首，明白所謂的「純真缺席」本身便是傷害。一如「曼秀雷敦小護士」美國好萊塢天才童星秀蘭．鄧波兒，長大後回溯自己的童年回憶與電影作品，才發現片中充滿了戀童的暗示與騷擾那般的不堪。（蔓草）

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