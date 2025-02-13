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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】因為愛 更要放手

2025/02/13 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李坤隆

突然的一陣雨，和爸爸臉上的淚和在一起，雖然暫時解除爸爸的尷尬，卻稀釋不了內心的悲傷。

四十多年前，台南縣的鄉下還是個純粹的農村，對於孩子的教育幾乎未曾重視，更不用說是女孩子了，最好的是念完國中之後到工廠上班，更有一些是在小學畢業就必須幫忙農作，在有一搭、沒一搭的情況下「撐」到國中畢業。在這樣的時空背景下，爸爸竟然決定將小學五年級的姊姊送到高雄念書，其用心良苦可見一斑。

然而，姊姊卻無法感受，當她知道這樣的決定後，鬧了極大的彆扭。但是孩子終究無法決定自己的前途，尤其在那種環境，當奶奶的苦口婆心起不了作用，媽媽的諄諄告誡一如耳邊風，最後爸爸乾脆來個趕鴨子上架，將所有的前置作業完成，讓姊姊沒有任何的退路。

那天晚上，用完餐，爸爸將姊姊的行李綁在摩托車後座，不管淚潸潸的姊姊，逕自發動車子，然後一聲令下，載著我和姊姊往火車站。

一路上，三個人一句話也沒有，尤其飄著細雨，更讓我們覺得傷感。當爸爸帶著姊姊走進月台，姊姊哭了，我也跟著哭了，只有爸爸似乎無動於衷，鎮定地和姊姊道別。

在回家的路上，我還是相當傷感，眼淚忍不住往下掉，爸爸依然騎著摩托車，只是偶爾擦著臉上的雨水，不過車速變得更快了。

回到家，當我下車後，不經意看到爸爸拭去臉上的雨水時，眼睛居然泛紅，我立刻將眼光移開，深怕讓爸爸知道我看見他流淚。這時我才知道，原來爸爸所有的情緒都發洩在這場雨中了，他甚至比我們更捨不得姊姊，只是為了將來著想，不得不將痛苦往肚子吞。

當姊姊第一次放假回來時，爸爸和我到火車站去載她，姊姊顯得相當興奮，但爸爸還是一樣的表情，只是我知道他比誰都高興。恰巧的，這次還是下著細雨，爸爸卻要我坐前面油箱的位置，理由是後面載太多的東西，但我知道是要姊姊抱得緊一點，尤其當我回頭看到他滿足的樣子時，我更確信，他愛姊姊，遠遠超過我們其他的人。

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