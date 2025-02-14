【藝術文化】結合VR與AI影像創作 許家維《矽晶小夜曲》日本展出

台灣藝術家許家維受邀在日本森美術館展出新作《矽晶小夜曲》。 （記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕台灣藝術家許家維受文化部駐日台灣文化中心與日本森美術館邀請，在森美術館「機器愛情：電玩、AI與現代藝術」展中，展出結合虛擬實境（VR）與人工智慧（AI）技術的作品《矽晶小夜曲》。台灣半導體產業打造晶片奇蹟已成為全球矚目的焦點，許家維以創作實踐這段科技的旅程，讓參觀的民眾不禁讚嘆「不愧是台灣」。

去年獲得第10屆歐洲「Eye藝術與電影獎」的許家維，目前人在荷蘭駐村創作，圖為去年他在台開展時的畫面。

（尊彩藝術中心 Liang Gallery 提供）

許家維近年多次在日本參展，這也是他第2次受邀在森美術館展出。許家維去年獲得第10屆歐洲「Eye藝術與電影獎」，成為首位獲此殊榮的台灣藝術家，目前受邀在荷蘭駐村創作，所以無法親自到日本參加開幕儀式。駐日台灣文化中心主任曾鈐龍參加開展前內覽會，由森美術資深策畫人田篭美保陪同導覽，田篭美保表示，許家維是台灣目前最具代表性的新媒體藝術家之一。

請繼續往下閱讀...

《矽晶小夜曲》是許家維去年推出的新作品，全長5分鐘，以遊戲引擎搭建虛擬的沙灘場景，結合實拍的水下大提琴演奏，以及在工研院實地拍攝的晶片製程，並以AI生成配樂，吟唱一段矽晶片從初始的石英砂物質轉變到數位科技產品的過程。這是許家維首次嘗試結合VR與AI技術的創作，他以懸吊在展場空中的「浮球」取代VR鏡頭，展場中的VR影像會隨著浮球的擺動改變方向，觀眾不需要戴上頭顯就能從影像中看到浮球的視角；而作品展示房間也換上了黃色燈管，呈現無塵室裡晶片製程的氣氛。

森美術館「機器愛情：電玩、AI與現代藝術」展邀請美、日、韓、台等各國共12位藝術家作品參展，展期至6月8日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法