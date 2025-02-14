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【自由副刊．愛讀書】 《迷信的無神論者》
《迷信的無神論者》 陳夏民著，逗點文創結社出版
陳夏民著，逗點文創結社出版
繼上一本《失物風景》凝視自我、聚焦礦藏心事的作品。陳夏民（1980-）再交出有別於工作書寫的文集，寫出步入中年所有的哀樂起伏。書名描繪自己既是迷信，卻也是無神論者的悖論，定錨書的基調。書中有反省，有回顧，有展望，有心聲，中年之前救死扶傷，熱臉貼過許多冷屁股後，在自尊的碎片中，重新振作；中年以後回頭照料自己，闖蕩過、失落過，潮起潮落之間，難免遇到矛盾與迷茫，但都是那些遭遇堆疊成厚厚的閱歷，方能識得人生風景原來是無法說清楚的複雜味道。書中以日記與雜文口氣，書寫內心的蛻變過程，面對工作與朋友，甚至合作伙伴的背離，更不乏對於「工作意義」的反芻，似一部整理心情的懺情回憶錄，打磨出滄桑與淡然，才領悟出屈辱與委屈，是一個人真正轉大人的必經過程。（落葉掃）
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