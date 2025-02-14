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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】人際相處 別搞壞氣氛

2025/02/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／羽毛

邇來，內人工作壓力過大，想請長假休息，因為辦公室工作氣氛不佳，究其原因是一位同事情緒控管出狀況，不時出現謾罵與猜忌，甚至演變成職場霸凌的控訴，彼此諜對諜的慘況，導致工作同仁互無溝通、漠不關心，時間一久不自覺陷入陰鬱風暴，若不轉換環境、扭轉生活，可能身心皆出問題。

不可諱言的是，一個人快樂與否，與人際關係有很密切的關係。尤其我們的「情緒」是會相互「感染」的，甚至兩人講電話抑或看到照片裡快樂、憤怒的臉，皆會影響我們的情緒，長久下來不可不慎。

相關研究亦發現，就算是擦身而過的陌生人，也會感染彼此的情緒。曾經有一份研究顯示，參與實驗者被要求「表現出很樂觀」．結果發現這個人的心情會傳染給整個團隊，衝突變少、合作變多，整體表現也會更好。

除此之外，關係親密的人，通常更有情緒感染力。在數年的婚姻生活裡，經歷過生活摩擦，才赫然發現家裡不是講道理的地方，是講感情的地方，所以良善的家庭氣氛遠比柴米油鹽醬醋茶都更為重要，甚至有份研究指出，讓大學新鮮人隨機分配室友，結果發現被分配到較沮喪室友的人，3個月後自己也會變得更沮喪，另外研究也發現，當配偶的快樂程度大幅提高，另一半的快樂也會跟著增加，反之亦然。

泰戈爾《用生命影響生命》內曾述：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗。請保持心中的善良，因為你不知道，誰會藉著你的善良，走出了絕望。」今年有幸榮升為主管職，我到任後也明確跟同仁表示工作氣氛的重要性，有事多溝通，沒事不抱怨，尤其團隊力量大，千萬不要自掃門前雪，如同洪蘭老師常說的「為人點燈，明在我前」，切勿因一時的齟齬，搞壞了凝聚不易的團隊氣氛，更不要把誤會變成「隔夜菜」，由衷保持「事去而心隨空」。

因此，不管每天有多忙碌，與他人說話溝通時，隨時提醒自己是來「結緣」的，不是來「結怨」的，尤其主管在工作上需要更多溝通協調，自己將「對事不對人」奉為處理原則，絕不因個人好惡凌駕專業判斷，因為人生本是來「歡喜感恩」的，而不是來「互相怨恨」的。

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