【家庭plus．微幸福案內】觀光客角度 發掘在地新觀點

許多台灣客愛到鐮倉的弁財天洗錢，連金融卡也一起洗的做法，日本人很驚訝。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本不斷湧入大量外國觀光客，2024年創新高達3678萬人，台灣人就來了6百萬人等，許多名勝地如京都，要靜心旅遊很不容易。

不過這麼多外國人帶來許多日本在地沒有的觀點，我透過許多訪日朋友重新認識自己住了40幾年的日本，發現換個角度來看，樂趣無窮，日本人本身更是吃驚不已。原本許多自己瞧不起的苦差事，或不大珍惜的傳統在外國人眼裡成了寶，也讓日本人重新發現價值，開發更多新產品，甚至許多日本人在國內旅遊會參考外國網紅資訊呢。

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最明顯的是日本東北等豪雪地區的除雪工作，是讓高齡化的日本人最頭痛的問題；我許多日本朋友都說在鄉下每到冬天，唯一不做不行的就是除雪，除了剷屋頂的雪，避免壓垮屋頂外，還要剷平門前的雪才能走出來，許多人家因冬天積雪太多，一樓跟二樓都有玄關，冬天只能從二樓進出，苦不堪言。但現在居然有古民家旅館讓外國人體驗除雪，一夜能索價數萬台幣；或居民只有20名高齡者的深山極限村落，抑或偏僻難去的祕境都有大批外國人前往！

外國客爆買日本產品，尤其是日本食品，日本也為了迎合，增加許多不同口味，如原本歐美人就喜愛的京都八橋肉桂麻糬，現在除了原味或抹茶味外，又增加巧克力、草莓、芒果、梅子、櫻花等；其他和菓子因為不甜且造型美而受外國客歡迎，也讓日本人重新回頭肯定；許多日本人原本不屑的漢字T衫，看外國人不知道意思而穿著寫了「四面楚歌」、「婚活中」、「歯槽膿漏」、「自我嫌惡」等T衫滿街跑而不禁竊笑，卻也讓日本人感受到大和魂而跟著流行起來。寺社的除厄或求平安健康的守護符也為了迎合外國人，開始製作提高財運的金牌守護符等，連原本不對神明直接求發財的日本人也想要。

當然並非所有外國人作為都讓日本人想模仿，過年期間許多台灣客、陸客跑到東京或鎌倉的弁財天洗錢想獲得錢生錢效果，居然連銀行卡、信用卡或手機也都洗，洗可支付的手機或銀行卡還能理解，但信用卡是債務，愈洗愈多好嗎？

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