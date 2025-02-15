【家庭plus．兩位太太的香料餐桌】春日香草園 百花開

乾燥白木耳略沖洗浸泡一夜，隔天倒掉水分再次沖洗。

文、攝影、食譜示範／Julia、Kook 插圖／Kook

玫瑰花銀耳甜湯。

你也有這樣的經驗嗎？並不特別愛吃某些料理或食材，但總會在某些時刻突然想念起那一味，無法久候，體內彷彿有個隱形口哨般，嗶……不吃就坐立難安啊！最近體內口哨響個不停的就是玫瑰銀耳甜湯。

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插圖／Kook

腦海浮現多年前那幕，某天突發奇想在燉煮中的銀耳湯裡加入了現摘的天使薔薇，淡淡的花香與柔粉的色澤，增添甜湯的感官體驗，嘗在嘴裡多了幾分浪漫情懷，我想這就是種植香草最大的樂趣，能夠隨心所欲在廚房實驗並帶來驚喜。

清邁媳婦Kook（左）與台灣婆婆Julia。

之後的某場香草料理餐會，正值夏日荔枝盛產，突又興起將之加入銀耳湯的靈感，其獨特甜美果液，賦予一碗平凡甜湯多層次的堆疊風味，猶記幾位朋友特別喜愛那股果香尾韻，直說著自己一定要來試試。

現採南薑。

〈台灣婆婆Julia上菜〉玫瑰花銀耳甜湯 浪漫綻放

香料椰奶菇菇湯。

二月中旬，節氣進入雨水接續是驚蟄，大地散發一股萬物復甦之氣，泥土與植物根系有股蓄勢待發的能量等待著，三月初花壇裡此起彼落迸裂般綻放，五感充盈著旖旎芳息，整個人一顆心被大自然的花草能量如充電般綠格飽滿。此時，我一如採回的香草花朵般，在廚房的料理實驗裡迸裂綻放著。

天使薔薇。

食材：乾燥白木耳、砂糖、食用玫瑰花

做法：

乾燥白木耳5大朵，略沖洗後浸泡一夜。隔天倒掉水分再次沖洗，將木耳撕成小碎塊，在小燉鍋中加入八分滿水量，燉煮約一個半小時，加適量糖再煮約10分鐘。最後加入玫瑰花再燜一下即完成。

白木耳撕成小塊較有口感，也可加點水用調理機攪打細碎，感覺成品更加濃稠。一次燉煮分小袋冷凍保存，是省時嘗美食的好方法。

有時我會加入黑木耳燉煮。除了創意發想的玫瑰花或荔枝，傳統的枸杞與紅棗，具有諸多功效，也可視喜好酌量加入。

〈清邁媳婦Kook上菜〉香料椰奶菇菇湯 春日鍋物

這是一道源自於泰國北部，清邁至清萊地區的經典湯品ต้มข่าเห็ด（Tom kha Gai）。傳統是以雞肉為主食材， Kook以杏鮑菇及其他菇類來替代。

杏鮑菇在前置作業時，特別以刀尖均勻劃上縱橫剖線，這個步驟能使成品更入味、更有嚼勁，當然視覺上也更好看。這樣的鍋物，僅僅配上熱騰騰的米飯，不需要蘸醬，就非常樸實美味。淡淡的椰奶香與菇類獨特的口感與鮮味，真是一道適合在春寒料峭品嘗的春日鍋物。

材料：高良薑（南薑）20克，檸檬香茅根20克、卡菲爾萊姆（馬蜂橙葉）2克、紅蔥頭40克、檸檬20克、兩片刺芫荽葉、金針菇150公克、姬菇60克、紅辣椒10克、素魚露20克、糖10克、水700ml、椰奶200ml

做法：

1.將高良薑切成片，檸檬香茅根用刀柄拍一下並斜切成段，紅蔥頭去皮壓碎。

2.將水煮沸，加入南薑、香茅和紅蔥頭煮約20分鐘。

3.杏鮑菇切厚片，在平底鍋加入些許油，雙面煎至金黃備用。

4.在做法2.的湯裡加入椰奶以及所有菇類。接下來加入糖、素魚露、檸檬汁、馬蜂橙葉、紅辣椒和刺芫荽葉，再煮約3分鐘即完成。

〈最終回〉

這期是本專欄的最終回，非常感謝大家這兩年半來的閱讀及喜愛。這園地由婆媳親情與香草香料交織而成，對我們這對台灣婆婆與清邁媳婦而言，是一個珍貴又獨特的經驗。

Kook藉由固定交稿插畫風格愈見圓熟，也應婆婆之邀，產出不少泰式葷菜素作食譜，十分值得讚許。最後祝福大家，2025能有更多機會跟大自然待在一起，身心平安喜悅，悠然自在。

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