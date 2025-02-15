【藝週末．國際藝聞】棲月之兔，鏡像時代的白南準藝術展

藝術家朴燦鎬拍攝的薩滿儀式影像。（義大利杜林東方藝術博物館提供）

文／林昱晴

身為20世紀「錄像藝術之父」，白南準（Nam June Paik，1932-2006）曾接受古典鋼琴與音樂學理的訓練，他的作品結合電視機、錄像影音設備與衛星傳輸技術，並融入韓國詩歌、音樂、文化及薩滿巫俗，探討大眾傳媒與西方資本主義和商業社會共構的強大力量。在1974年遞交給洛克斐勒基金會的提案《後工業社會的媒體規畫──距離21世紀只有26年》當中，白南準首度提出「電子高速公路」（Electronic Superhighway）的概念，而被視為1990年代「資訊高速公路」引領的通訊科技盛世預言者。

為了反映韓國文化對於當代藝術景觀的影響，義大利杜林東方藝術博物館即日起至2025年3月23日，舉辦「棲月之兔，鏡像時代的白南準藝術」展覽，受到白南準將兔子化為凝望電視螢幕上月亮圖像的裝置作品〈棲月之兔〉啟發，以遠東（中國、日本、韓國）以及中亞、伊朗和土耳其等共同的文學與民間傳奇元素做為主題，呈現借展自博諾託基金會（Fondazione Bonotto）的激浪派作品，還有巴黎吉美博物館、羅馬文明博物館的典藏文物。現場同時播放藝術家朴燦鎬拍攝的薩滿儀式影像，以及朴智河借鑑韓國傳統樂器創作的〈從月球聽到的聲音〉，傾訴浪漫懷舊的科技寓言。

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