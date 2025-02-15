【藝術文化】鑼聲若響展多元製銅藝術 古福爾摩沙之音首度亮相

首度展出的〈古福爾摩沙之音〉，長956x寬115x高200公分。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市文化局主辦的「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼-吳宗霖個展」，精選藝術家吳宗霖的30件作品，包含大型銅鑼工藝品，以及小件精緻銅雕藝術品，並首度展示符合國際標準音階的一整套〈古福爾摩沙之音〉。

〈水月〉長50x寬30x高118公分。（新北市文化局提供）

新北市政府文化局表示，藝師吳宗霖師承「三重銅鑼廠」潘氏老匠師，並於民國100年經新北市政府公告認定為「銅鑼工藝」保存者，更親手完成符合國際標準音A440HZ的音階鑼。

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從事銅製藝術30餘年，製作超過6000多片銅鑼的吳宗霖說明，這些年他將銅鑼從陣頭文化帶進音樂領域，用作品呈現一場跨越聲音、工藝與心靈的療癒藝術饗宴。

此次首度展出的〈古福爾摩沙之音〉，集合7面由台灣職人們製作的傳統古老子弟鑼，吳宗霖親手重新調音後，賦予新的鑼聲，並以手工鍛造龍形鑼架，承載這件具有歷史及藝術價值的作品。

除了大型的作品外，精緻小件製銅藝品也讓人驚豔，如〈水月〉接銅鑼結合肖楠木，形成具有禪機的創作、〈高風亮節 〉以銅製梅花呈現獨特的意象，打破大家對傳統工藝的刻板印象。「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼」即日起至3月9日，在新莊文化藝術中心藝術廳展出。詳詢新莊藝文中心官網。

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