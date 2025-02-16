【藝術文化】日本建築師平田晃久 物我交織的臨界展登台

「物我交織的臨界」平田晃久建築展，展出草稿圖以及模型，呈現建築師的創作理念。（忠泰美術館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立歷史博物館與東京大學綜合研究博物館跨國合作，以「台灣蘭花百姿」為題的策展計畫，昨（15）日在東京車站旁丸之內KITTE大樓「Intermediatheque」2樓開展，展期至6月8日；台灣則預計自7月8日起，由史博館接力展出。

此展呈現台灣版本的「蘭花博物誌」，爬梳以台灣蘭花為主題的日台學術軌跡，深入地介紹對台灣蘭花研究卓有貢獻的日本科學家們，並納入台灣原住民族鄒族的蘭文化，以及史博館藏中代表漢文化愛蘭賞蘭的多種藝術形式，包括「渡海三家」溥心畬、張大千所繪的蘭花，「台展三少年」陳進的作品〈春蘭〉等，以及多件台灣植物藝術家的作品，將分別在日台兩地以數位或原件展出。

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東京展場可見日本明治時代植物畫家山田壽雄所繪的〈台灣蝴蝶蘭、虎斑蝴蝶蘭〉及〈燕石斛、紅石斛、金石斛〉，除對植物學的發展具有至關重要的科學價值，同時畫家於作品中展現的繪畫技巧，也使畫作具有相當的藝術價值。

史博館館長洪世佑表示，史博館與東京大學綜合研究博物館共同詮釋並展示兩館截然不同的館藏，期待能夠促進美學欣賞與知識共享。兩館並共同推出《台灣蘭花百姿》特展圖錄，融合東京與台北兩展精華選件，串聯日、台、英等跨國藏有蘭花主題物件的研究單位與博物館，包含跨國、跨領域專家學者撰寫的專文、專欄，以及完整的圖版解說，將於日台兩地陸續發行。

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