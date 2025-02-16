【家庭plus．徵文大拼盤】伴侶互補 感情更進補

圖／豆寶

一起生活，身邊有個人可以互相幫忙、截長補短，不用事事自己扛，的確是讓人羨慕的喔……

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〈個性截長補短〉老公當軍師 老婆負責對外

文／古家榕（基隆市）

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說來我這人，成也嘴快、敗也嘴快，儘管口才辨給，有時不免流於偏激；相較之下，丈夫則思慮周詳，有一分證據說一分話，但往往他邏輯理順了，聽眾也睡著了。

因此我們漸發展出「夫運籌帷幄之中，妻表態千里之外」的協作模式，遇事時，先由他盱衡推演，再由我對外發言。畢竟，亮眼的外衣，仍需支撐的骨架；出色的想法，也要經剪裁包裝。丈夫與我各盡其職，反倒成全了彼此，讓對方的才華得以發揮。尤其當我正在氣頭上，一念無明只想開罵，他更會從專業智囊升級為專屬的「言論守門員」，以他的冷靜牽制我的火爆，避免一場快意恩仇引發長遠傷害。

漸漸地，即便獨自表達時，也開始多些丈夫的謹慎、少些失言的可能，讓這張嘴不再是傷人的利器，而是療癒人心的管道。曾看過「互補品」的定義是「為另一個商品帶來額外價值的商品」，我想，愛一個人，也包括把對這人的理解，自然地活進骨子裡面，進而活出增值的人生，讓自己變成一個更好的人。

〈經濟大權劃分〉保管錢 誰行誰管

文／劉洪貞（台北市）

小時候常聽長輩說，一種秤配一種陀，一種壺配一種蓋，當時不知道這是什麼意思？長大後，才知道那是一種互補的比喻。

我對數字沒什麼概念、心又軟，對人沒戒心，所以朋友向我周轉一下，有去無回時，我還會安慰自己，錢再賺就有了，何必耿耿於懷。

我的另一半恰恰相反，他認為親友之間，不能有金錢來往，以免傷感情，與其到了撕破臉，再後悔就太晚了。在他眼裡我太善良，意志又不堅定，遲早會被騙，所以我的收入要交給他。他認為自己沒有不良嗜好，一個錢打好幾個結，所以錢由他保管，只會增加不會減少。

我知道自己臉皮薄，錢被借不還，還不好意思去要，這習性不適合保管錢。為了保住自己賺來的辛苦錢，我信任他，把收入上繳，他高興，我也樂得無事一身輕。

幾十年過去了，他真的守住一切，回天家時，為我留下一筆養老金，讓我安享晚年。

夫妻是一體的，每個人的長處不同，若能截長補短就能相輔相成，開心度日。

〈最佳心靈導師〉消化負面情緒 感謝影響

文／維隹（彰化縣）

比起脾氣好的男友，我一直很容易因為小事被激怒，還會放在心裡耿耿於懷。所以不論在職場、家人、朋友等各種關係中，常常有不滿跟委屈，這種時候我都只找男友訴苦，而男友多年來依舊耐心十足地聽我訴苦。

長期以來對他宣洩抱怨的程度，無形中變成我一講到某同事又發生了什麼事情時，他明明沒見過半個，卻彷彿好像已經認識對方一樣，還能附和說：「A同事摸魚又有新招了喔！」「B經理一定很不甘心。」

時間久了，由於他的好脾氣跟願意傾聽，讓我不知不覺開始反省，因為工作性質比我更辛苦的他，幾乎不像我有這麼多的抱怨。即使有過幾次抱怨，也都輕描淡寫地帶過。所以我後來開始試著把這些負面情緒自己消化掉，或是學習改變想法，不要讓情緒被牽著走。

到現在，我也變得像男友一樣，可以保持平靜的心情去面對許多負面情緒，不再只是一味地想找人抱怨，這是我從沒想過一個好的伴侶帶給我的驚人改變呢！

〈英雄換美人救〉粗活老公做 蟑螂老婆打

文／五月（高雄市）

「啊……」發出淒慘叫聲，這是先生看見生平最怕的小生物──蟑螂時，驚嚇恐懼的求救聲。我慢慢靠近，拿起拖鞋，快速殺敵，別人是英雄救美，而我是「美人救英雄」。

先生長得高壯威武，雖未達虎背熊腰，也堪稱壯漢，平時家裡粗活，譬如搬重物、簡易修繕，他都可以獨力完成，個性也活潑健談，但偏偏懼怕蟑螂到極點，問他原因，他也不清楚。總之，蟑螂就是這位仁兄的罩門。

而我一點也不怕蟑螂這種小東西，每次發現蟑螂，都快狠準地消滅牠，還有種勝利的成就感呢！我們的好朋友，知道我們與蟑螂的互動，常開玩笑說，「翁仔某（台語夫妻的意思）配好好」。

我們除這件生活小事外，在家裡，凡是體力活，他就全包，檢查小孩功課、說床邊故事，就交給我。夫妻兩人分工得宜，生活上互助互補，家庭生活和樂。

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