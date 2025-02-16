自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】伴侶互補 感情更進補

2025/02/16 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

一起生活，身邊有個人可以互相幫忙、截長補短，不用事事自己扛，的確是讓人羨慕的喔……

圖／豆寶圖／豆寶

〈個性截長補短〉老公當軍師 老婆負責對外

文／古家榕（基隆市）

說來我這人，成也嘴快、敗也嘴快，儘管口才辨給，有時不免流於偏激；相較之下，丈夫則思慮周詳，有一分證據說一分話，但往往他邏輯理順了，聽眾也睡著了。

因此我們漸發展出「夫運籌帷幄之中，妻表態千里之外」的協作模式，遇事時，先由他盱衡推演，再由我對外發言。畢竟，亮眼的外衣，仍需支撐的骨架；出色的想法，也要經剪裁包裝。丈夫與我各盡其職，反倒成全了彼此，讓對方的才華得以發揮。尤其當我正在氣頭上，一念無明只想開罵，他更會從專業智囊升級為專屬的「言論守門員」，以他的冷靜牽制我的火爆，避免一場快意恩仇引發長遠傷害。

漸漸地，即便獨自表達時，也開始多些丈夫的謹慎、少些失言的可能，讓這張嘴不再是傷人的利器，而是療癒人心的管道。曾看過「互補品」的定義是「為另一個商品帶來額外價值的商品」，我想，愛一個人，也包括把對這人的理解，自然地活進骨子裡面，進而活出增值的人生，讓自己變成一個更好的人。

〈經濟大權劃分〉保管錢 誰行誰管

文／劉洪貞（台北市）

小時候常聽長輩說，一種秤配一種陀，一種壺配一種蓋，當時不知道這是什麼意思？長大後，才知道那是一種互補的比喻。

我對數字沒什麼概念、心又軟，對人沒戒心，所以朋友向我周轉一下，有去無回時，我還會安慰自己，錢再賺就有了，何必耿耿於懷。

我的另一半恰恰相反，他認為親友之間，不能有金錢來往，以免傷感情，與其到了撕破臉，再後悔就太晚了。在他眼裡我太善良，意志又不堅定，遲早會被騙，所以我的收入要交給他。他認為自己沒有不良嗜好，一個錢打好幾個結，所以錢由他保管，只會增加不會減少。

我知道自己臉皮薄，錢被借不還，還不好意思去要，這習性不適合保管錢。為了保住自己賺來的辛苦錢，我信任他，把收入上繳，他高興，我也樂得無事一身輕。

幾十年過去了，他真的守住一切，回天家時，為我留下一筆養老金，讓我安享晚年。

夫妻是一體的，每個人的長處不同，若能截長補短就能相輔相成，開心度日。

〈最佳心靈導師〉消化負面情緒 感謝影響

文／維隹（彰化縣）

比起脾氣好的男友，我一直很容易因為小事被激怒，還會放在心裡耿耿於懷。所以不論在職場、家人、朋友等各種關係中，常常有不滿跟委屈，這種時候我都只找男友訴苦，而男友多年來依舊耐心十足地聽我訴苦。

長期以來對他宣洩抱怨的程度，無形中變成我一講到某同事又發生了什麼事情時，他明明沒見過半個，卻彷彿好像已經認識對方一樣，還能附和說：「A同事摸魚又有新招了喔！」「B經理一定很不甘心。」

時間久了，由於他的好脾氣跟願意傾聽，讓我不知不覺開始反省，因為工作性質比我更辛苦的他，幾乎不像我有這麼多的抱怨。即使有過幾次抱怨，也都輕描淡寫地帶過。所以我後來開始試著把這些負面情緒自己消化掉，或是學習改變想法，不要讓情緒被牽著走。

到現在，我也變得像男友一樣，可以保持平靜的心情去面對許多負面情緒，不再只是一味地想找人抱怨，這是我從沒想過一個好的伴侶帶給我的驚人改變呢！

〈英雄換美人救〉粗活老公做 蟑螂老婆打

文／五月（高雄市）

「啊……」發出淒慘叫聲，這是先生看見生平最怕的小生物──蟑螂時，驚嚇恐懼的求救聲。我慢慢靠近，拿起拖鞋，快速殺敵，別人是英雄救美，而我是「美人救英雄」。

先生長得高壯威武，雖未達虎背熊腰，也堪稱壯漢，平時家裡粗活，譬如搬重物、簡易修繕，他都可以獨力完成，個性也活潑健談，但偏偏懼怕蟑螂到極點，問他原因，他也不清楚。總之，蟑螂就是這位仁兄的罩門。

而我一點也不怕蟑螂這種小東西，每次發現蟑螂，都快狠準地消滅牠，還有種勝利的成就感呢！我們的好朋友，知道我們與蟑螂的互動，常開玩笑說，「翁仔某（台語夫妻的意思）配好好」。

我們除這件生活小事外，在家裡，凡是體力活，他就全包，檢查小孩功課、說床邊故事，就交給我。夫妻兩人分工得宜，生活上互助互補，家庭生活和樂。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應