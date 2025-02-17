【藝術文化】2025台灣燈會聚光科技藝術 沉浸元宇宙「數位星辰」光影中

薛佑廷的《米龍360》以360度全景投影呈現。（黃心健提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題開展，其中，位於「城市聚光燈」展區IOT展廳的「數位星辰：元宇宙特展」，由黃心健策畫，呈現了360度全景投影、立體雕塑、雷射光束、大型鏡球、LED燈條、布幔造景等新媒體藝術作品，為元宵燈會呈現更多元的視野。

「意識漫遊」與「蘊空之心」融合的場域，藉作品及不同的光源效果營造出幻境空間感。（黃心健提供）

「數位星辰」的展覽亮點包括虛實交錯的「虛實宇宙」、星河夢幻的「群星之靜」、靜心沉思的「蘊空之心」、步步驚奇的「漫步邊際線」，以及呼應燈會主題「光聚千塘」沉浸光影流轉的「千塘流光」。藝術總監黃心健表示，此次策展除為元宵節燈會應景，也希望透過科技藝術想像未來，如果燈節的場景換成太空人登上月球後，會見到什麼？

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《千塘流光》讓觀者隨意穿梭在埤塘輪廓的光影之間。（黃心健提供）

漫步展場中，可見360度全景投影循環播放4件VR作品，包括黃心健得獎作品《登月》、《沙中房間》；曹筱玥融合馬祖歷史、生態與愛情故事的《藍眼淚》；以及薛佑廷以客家祭祀祈福古禮為靈感，象徵信仰生生不息的《米龍360》。帶領觀眾從神話、文學、科學與政治等各種角度交織的虛擬實境體驗中，感受身歷其境的臨場感。

策展團隊特別於日前安排一場限定版的現場演出，拉近民眾與當代數位創作的關係。由藝術家張逸軍領銜與三稜鏡設計共同創作，以人類演化的過程呼應數位演化的當代衝擊，與黃心健的〈無色〉與〈無行〉相互依存，最後以Nibbāna涅槃的舞蹈收尾。（黃心健提供）

《蘊空》系列雕塑作品，以太空人的形體重塑佛像的姿態，〈無色〉與〈無行〉2件作品，在科技藝術的展場裡格外受注目，以歷史上著名佛像姿態，轉換成探索宇宙的不鏽鋼太空人雕塑，結跏趺坐，關注日月星辰，軀殼的姿態映照著的是兩種極端的渴望：往無盡外在環境與無窮內心世界的探索。

特別為燈會創作的《千塘流光》，是類似空拍機角度觀看桃園特色水塘地景的作品，藉由鐳射光與鏡面的反射，模擬桃園各地的埤塘輪廓，也呼應本屆燈會「光聚千塘」的策展主題。

雖然燈會期間（至2月23日）人潮洶湧，但IOT展廳的室內展場，不受限於戶外天光，可提早於下午時間慢慢觀賞。此外，主辦單位也特別安排讓「數位星辰：元宇宙特展」延長展期至3月1日。

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