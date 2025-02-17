自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025台灣燈會聚光科技藝術 沉浸元宇宙「數位星辰」光影中

2025/02/17 05:30

薛佑廷的《米龍360》以360度全景投影呈現。（黃心健提供）薛佑廷的《米龍360》以360度全景投影呈現。（黃心健提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題開展，其中，位於「城市聚光燈」展區IOT展廳的「數位星辰：元宇宙特展」，由黃心健策畫，呈現了360度全景投影、立體雕塑、雷射光束、大型鏡球、LED燈條、布幔造景等新媒體藝術作品，為元宵燈會呈現更多元的視野。

「意識漫遊」與「蘊空之心」融合的場域，藉作品及不同的光源效果營造出幻境空間感。（黃心健提供）「意識漫遊」與「蘊空之心」融合的場域，藉作品及不同的光源效果營造出幻境空間感。（黃心健提供）

「數位星辰」的展覽亮點包括虛實交錯的「虛實宇宙」、星河夢幻的「群星之靜」、靜心沉思的「蘊空之心」、步步驚奇的「漫步邊際線」，以及呼應燈會主題「光聚千塘」沉浸光影流轉的「千塘流光」。藝術總監黃心健表示，此次策展除為元宵節燈會應景，也希望透過科技藝術想像未來，如果燈節的場景換成太空人登上月球後，會見到什麼？

《千塘流光》讓觀者隨意穿梭在埤塘輪廓的光影之間。（黃心健提供）《千塘流光》讓觀者隨意穿梭在埤塘輪廓的光影之間。（黃心健提供）

漫步展場中，可見360度全景投影循環播放4件VR作品，包括黃心健得獎作品《登月》、《沙中房間》；曹筱玥融合馬祖歷史、生態與愛情故事的《藍眼淚》；以及薛佑廷以客家祭祀祈福古禮為靈感，象徵信仰生生不息的《米龍360》。帶領觀眾從神話、文學、科學與政治等各種角度交織的虛擬實境體驗中，感受身歷其境的臨場感。

策展團隊特別於日前安排一場限定版的現場演出，拉近民眾與當代數位創作的關係。由藝術家張逸軍領銜與三稜鏡設計共同創作，以人類演化的過程呼應數位演化的當代衝擊，與黃心健的〈無色〉與〈無行〉相互依存，最後以Nibbāna涅槃的舞蹈收尾。（黃心健提供）策展團隊特別於日前安排一場限定版的現場演出，拉近民眾與當代數位創作的關係。由藝術家張逸軍領銜與三稜鏡設計共同創作，以人類演化的過程呼應數位演化的當代衝擊，與黃心健的〈無色〉與〈無行〉相互依存，最後以Nibbāna涅槃的舞蹈收尾。（黃心健提供）

《蘊空》系列雕塑作品，以太空人的形體重塑佛像的姿態，〈無色〉與〈無行〉2件作品，在科技藝術的展場裡格外受注目，以歷史上著名佛像姿態，轉換成探索宇宙的不鏽鋼太空人雕塑，結跏趺坐，關注日月星辰，軀殼的姿態映照著的是兩種極端的渴望：往無盡外在環境與無窮內心世界的探索。

特別為燈會創作的《千塘流光》，是類似空拍機角度觀看桃園特色水塘地景的作品，藉由鐳射光與鏡面的反射，模擬桃園各地的埤塘輪廓，也呼應本屆燈會「光聚千塘」的策展主題。

雖然燈會期間（至2月23日）人潮洶湧，但IOT展廳的室內展場，不受限於戶外天光，可提早於下午時間慢慢觀賞。此外，主辦單位也特別安排讓「數位星辰：元宇宙特展」延長展期至3月1日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應