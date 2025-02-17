【藝術文化】莊普「摺景」經典作品展 《123木頭人》羅東首亮相

《123木頭人（裂變）》為莊普最新大型雕塑裝置作品。（宜蘭縣政府文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由宜蘭縣政府文化局舉辦的「莊普：摺景」展覽，匯集莊普經典作品涵蓋平面繪畫、浮雕、立體雕塑與空間裝置等，更有首次亮相的大型雕塑裝置《123木頭人（裂變）》。即日起至4月13日，在羅東文化工場展出。

策展人游崴表示，展覽聚焦莊普多年來的創作脈絡，展現他對自然與當代生活的深層探索，展出作品涵蓋紙上創作、淺浮雕、現成物藝術、大型雕塑與裝置等。

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在地震與颱風的啟發下，莊普以「摺景」探索人與自然的複雜關係，展區橫跨羅東文化工場「天空藝廊」的室內展場及戶外空間，讓觀眾能感受藝術與自然交融的獨特魅力。

展覽亮點之一是首度亮相的大型雕塑裝置《123木頭人（裂變）》，此件作品靈感源於莊普童年的木材廠記憶，結合羅東林業歷史與風災後的場景，詮釋人與自然之間的微妙互動。

另一值得留意的作品是位於戶外的作品《旋風》，莊普透過結構通透的金屬線條，重新詮釋山水畫與抽象的表現語彙，展現出細膩且充滿實驗精神的創作語言。

展覽聚焦莊普「以摺法造景」的創作手法，在藝術與生活之間，創造了詼諧對話，不僅重構事物的深度與隱秘內涵，也開拓了當代藝術豐富且多元的文化視野。展覽詳詢羅東文化工場與宜蘭縣政府文化局官網。

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