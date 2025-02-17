自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 劉昌豪／病房母相

2025/02/17 05:30

圖◎王孟婷圖◎王孟婷

◎劉昌豪 圖◎王孟婷

只著一條內褲的我，從床上倏地驚跳起身。黑濛濛中，值班室的門被無預警打開了。

那是我換病房以後的初次值班。寤寐之際，只見一背光、面容難辨的人影矗立門前，光線則順著敞開的門扉，從他的周身，滲入仍在深夜時區的值班室。我坐挺了身子、半闔著眼，用被褥緊覆著下半身，正盤點起自己在醫院曾經招誰惹誰，那人影已從門後的吊鉤取走披掛著的白袍、轉身，掩門而出。一逮住機會，我旋即飛跳起身，套上衣褲、皮帶，倉皇逃滾出值班室。定睛環視四周，除了一名披著靛紅工作服的NP，在用膳區的桌上，張羅、配給晨會的早餐，未見其他招疑之人。

後來我才知道，這間病房的值班室，白天非醫師所有，而是供暱稱NP的母姊們休息、置物之用。而NP，乃是Nurse Practitioner之縮寫，台灣多譯做專科護理師，外國亦有「執業護士」一譯。凡名稱有護理師者，未必都全得聽任醫師差遣。專科護理師，應可說是當代台灣醫療體系，最中堅的一分子。他們的前身是病房的護理師，臨床執業數年、邂逅病人無數，見證過疾病的變化萬千，也親手執行過諸種治療。他們之中，有人在護理工作之餘撥冗進修，一如醫師考取專科般，報名兩階段的筆試、口試以後，再重新換上學生身分，經歷一年專科實習，終於獲頒「NP」資格，躋身專科護理師的行列。

白天，他們與住院醫師平攤病房的照護床數，工作內容幾與醫師無異：問診檢查、開立藥方、隨主治醫師查房，乃至撰寫病歷，定期執行溼式換藥、鼻胃尿管更換等侵入性的處置。夜裡，某些醫院會安排數名NP，留守分外繁忙的小夜班，協助值班的醫師照看病人，分攤臨床作業。他們與醫師的關係，亦師亦徒，復因體制和傳統，而又往往顯得交錯、重複。當住院醫師的訓練屆滿、通過專科考試，升任主治醫師，有了專屬的門診、手術時間，NP卻依然是NP，仍戍守病房一隅，輪班照看住院病人的工作，並跟著那位他從實習階段，就一路盯著，直到如今已是中年、挺著肚腩的主治醫師查房。

記得初到外科輪訓的頭幾週，醫師學長姊們紛紛進到刀房，徒留我一名菜鳥留守病房。那時，我對外科術後的照護是經驗全無，遂如小雞認母，時刻緊跟在外科的NP身後。「021新病人開完醫囑記得畫mark再拿平板簽手術同意書。032明天出院今天就要先備妥文件記得問診斷證明幾份。051剛開完刀回來記得去看一下傷口有無感染滲血……」NP手中的病人清單，上頭多用三色原子筆紛呈工作筆記，以工整的字跡，寫滿長長一串的待辦事項。接近下班時間，他手頭的工作已悉數完成，卻仍在桌邊守著我，並不時接過鍵盤滑鼠，將開立處方的步驟重複再重複，教我如何做一名醫生。待我反覆操作了數次，好不容易做對，他才安心地下班離去。

然而專科與非專科的差異亦非總是明確。面對病房的護理師，NP亦不時坦露母相。記起某個兒科值班，我正對幼兒抽血的時間斟酌再三，護理師卻應聲將我的思緒打斷，說幾個月大的幼兒靜脈很小、很難抽，假日沒有NP在，假如抽不到，無人可資後援。我這才了解NP那涉足醫與護的雙重資歷，吸納多重臨床角色的經驗，卻又像凍結年歲般，始終守在相同的崗位，自是成了病房裡，年輕一輩心中的共同後援。

可專業的模稜、身分的隱諱，祕密的背面總伴隨誤解。住院的病人、家屬，儘管得到NP百般照顧，卻罕有聽聞「NP」一職者，更無從辨別NP的身分與職級。而NP的工作服，亦有別於及膝的白袍、白粉色系的護理制服，而是黯沉的靛紅色或海藍色，在病房裡邊的亮眼色系中，顯得格外低調、寂寥，彷如昭示著，一種沉默的奉獻精神，以及不聲張、不招搖的職業性格。

而在外科時，若欲通知病患手術的時間，電話中我往往自稱是某醫院的劉醫師。可即便在熟識的老病人前，NP們永遠自居為「某醫師的助理」，以一種衍生的、失卻主體性的存在自居，一如傳統的父權社會，男外女內的過時傳統。NP在醫療體系內，一如那孤獨撐持一整個屋簷的母者，在無人見著處，打理好管路、藥物、病歷等一切細軟，及時撤身退下，將病床沿，那最能被看到、被聽見、被感激、被記憶的位置空出，讓一線的醫護於斯亮相，接受喝采和掌聲。

「學弟，021床要出院，說想當面謝謝照顧他的醫生。」外科輪訓的最後一天，NP拎著我進入病房，便逕自轉身離去，徒留我一人，面對寫滿的一張卡片和幾袋禮盒。我回望廊道中央，一搖一擺的靛紅身姿，在地上拖曳出好長好長的一道影子，不禁回想，多少年來，同樣的身姿、倩影，也像今天這樣守候著病房，未曾因年歲而有升遷、變卦。無論季節如何更迭，NP始終推著一台換藥車，房裡房外來回逡巡，護持著熟睡的床位。見到病人，便停下、看望幾眼，然後替浸溼了鮮血的傷口消毒、換藥。一路上，尚能沿途指導新到職的護理師、醫師。這樣的母者形象，日復一日踏在這一來、一往的路途上，已然緊密地鑲嵌進龐然的醫療體系了。

後來又有一次，值班室的門在我仍賴床時被打開。我不感驚詫，卻刻意面露憊賴，癱軟床上。那是因為，我知道NP親像媽媽，也唯有在他們面前，晚輩如我，才得以適時任性、偶爾嬌撒。

同時我也知道，那一個上班日，他們也會像過往的每個日子一樣，早早現身於會議室、護理站，悉心打點好晨會餐食、張羅病房用品。期間，NP還會不時走進病房裡，一個外人無從涉足的角落，不發一語地，看顧著恰如襁褓的職場後輩，拉拔、見證，一整個病房的歲月與成長。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應