【自由副刊】 高自芬／紅燈籠

◎高自芬

◎高自芬

今天，看見醫院的長廊掛出一排紅燈籠，忍不住眼眶溼潤……

歲末年終，流逝的春夏秋冬，有多少人在這醫療聖殿消失或重生呢？

請繼續往下閱讀...

廊下曾經有擺圓桌和椅子，恍惚間，好像看到2011年母親節，家人圍坐那裡討論媽媽病情的樣子。

那年2月11日車禍受傷，昏迷不醒的媽媽持續在照護病房躺著，不休息地睡眠。

我和妹妹在媽媽病榻旁，強顏歡笑，為媽媽慶祝媽媽缺席的母親節，康乃馨漸漸褪色……

媽媽在，媽媽又不在的情形持續了快三年；終於，2013年11月媽媽離開。

真快啊！一晃就十一年了。

前天我夢見媽媽，穿得漂漂亮亮，要參加蘭陽女高的朋友聚會。

她走錯路了，從花園餐廳又繞出來，我打開晶亮的有花飾的門：「入口在這裡啊！」

媽媽走進去，回頭看我一眼，開心地往前奔去。

從去年夢見媽媽在天上讀佛經以後，夢中的她，不再像以前那樣或俯著臉全身泡在水裡、或哀傷地注視我、或母女倆在暗室兩側輪流切開關而總是沒有燈；也曾經，和媽媽錯身而過，金砂滿天的風中各自踏入歧途，成為陌生人……

天黑了，紅燈籠緩緩射出溫暖的光，一日勞苦歡笑已盡。當我回到家，我想舒舒服服地解開束縛，大聲唱歌，就像我夢見的媽媽那樣快樂。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法