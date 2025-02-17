【家庭plus．親子會客室】陪伴成長 甜蜜不負擔

圖／達志影像

文／平均

女兒高一了，青春洋溢的她，每早6點鬧鐘一叫，就跳下床開心地上學去，沒有拒學的狀況，課業、人際關係等最需要長輩陪著燒腦的問題，在她身上看不到。我在她考會考前，開始另一份斜槓工作，顯少碰面的我們，感情沒降反增，時常在空閒時，用LINE聯繫感情。

若說她是來報恩的，似乎沒理由推翻，但從小到大，媽媽的用心陪伴，功不可沒。或許，很多父母會問，「我也很用心陪伴啊，怎麼就不見成效？」這裡想要分享幾個重點，希望能讓大家更輕易掌握親子良好互動的相處要領。

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第一，尊重孩子。女兒國小時，從小學鋼琴的她，突然說要轉換學小提琴，很多父母會覺得孩子還小，不懂事、愛跟風才會如此，但我選擇和孩子一起討論她想改變的原因，分析改變後可能會遇到的狀況，然後再三確認這是她想要的，媽媽全力支持。她從小四轉換成學小提琴，至今6年，在會考前還考過小提琴八級檢定。

第二，以身作則。如果你一天到晚都在滑手機，陪伴孩子時沒有用心，或者也丟台手機或平板給孩子，只求自己能好好吃飯或放空，這樣就沒有辦法怪孩子在你叮嚀他們，或想和他們溝通時，他們只看手機不看你了。吃飯時間、接送孩子上放學的時間，對我來說，是非常重要的親子時光，我是說什麼也不願讓3C取代我的地位，因此，女兒從小吃飯是在媽媽陪她聊天或念繪本給她聽的情形下成長，自然，她也耳濡目染愛上看書。

第三，相信孩子。女兒在國三時，提出要參加學校辦的餐飲技藝課，對於摩拳擦掌要力拚會考的國三生家長來說，這是個有衝擊感的提議，但我極少第一時間就否決女兒，評估輕重後，相信孩子能兼顧課業。去技藝班和拉小提琴對她來說，都是念書之餘的紓壓管道。之後，她果真用會考成績來報答我的支持。

陪女兒成長，好多個故事，在在都證實了相信孩子的選擇（跟他們一起分析利弊）、相信孩子的處理能力（給孩子一些啟示或經驗分享）、相信孩子能對自己的選擇負責（媽媽我會以退為進）。其實孩子在我們的信任與支持下，會建築自信從事更廣闊的挑戰，而且你會發現，當他們長大時，我們過往的用心陪伴，將化為春風，暖和他們成長中遇到挫折冷涼的心；在他們遇困惑時，化身霧霾中指引他們的那頭獨角獸。

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