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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文策院攜手高市府 共推產業升級與國際鏈結

2025/02/18 05:30

文策院董事長蔡嘉駿（右）與高雄市長陳其邁共同簽署MOU。（文策院提供）文策院董事長蔡嘉駿（右）與高雄市長陳其邁共同簽署MOU。（文策院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化內容策進院昨（17）日與高雄市政府簽訂一項「合作意向書」，宣告未來將串聯雙方資源，推動在地文化創業團隊培育、跨產業商機媒合、文化科技資源串接，以及影視資源合作，期盼連結中央與地方的資源，擴大在地產業發展能量，進一步協助台灣文化內容輸出國際。

文策院南部營運中心已進駐駁二共創2號基地，文策院董事長蔡嘉駿表示，為讓區域發展及合作更緊密，文策院南部營運中心將打破地域限制，加快影視、科技等產業的資源共享和媒合。蔡嘉駿也透露，文策院目前正與美國好萊塢、韓國製作公司洽談合作，而高雄正是合適的影視拍攝製作、特效及跨國公司選址的最佳地點。

高雄市長陳其邁則表示，高雄擁有獨特的港灣及城市風貌，吸引各種不同文化在此交會，吸納多元人才，並積極招商。市府與文策院過去已共同合作投資影劇作品，深化創作具高雄特色的影視內容，並於台灣文化科技大會合作，展現科技與文化內容的創新成果。未來市府將結合文策院雙方資源與專業，擴大文化影響力，促成更多企業與文化工作者即時對接，打造兼具文化價值與產業競爭力的城市。

文策院副院長張文櫻則說明，接續去年在影視、音樂、文化科技等領域的產業合作布局，雙方將共同推動文化創業培育計畫，首先由高市府挖掘在地文化創業團隊，文策院則提供資源以壯大團隊，媒合商機，形成接力合作機制；文策院也將舉辦投融資、青年創業貸款說明會等，服務在地業者。此外，文化科技是高雄市的強項，2025年的 TTXC（台灣文化科技大會），市府將主辦文科趨勢論壇，文策院則負責國際買家團及一對一媒合會活動，期盼擴大台灣文化科技影響力。

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