【藝術文化】台文館響應母語日 邀民眾體驗台語文學力

夾腳拖劇團將於2月22日至23日在台文基地，演出參與式親子劇場《樹仔凡勢猶會記》與《蛇郎君來了》。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為響應2月21日聯合國世界母語日，國立台灣文學館與台灣文學基地將於2月21日至23日辦理「台語，佇咱ê記持」世界母語日活動，透過台語說故事、親子劇場、手作體驗、園區生態導覽等，邀請民眾齊來「講台語、耍台語」。

位於台南的台文館本館將邀請「小魚老師」以台灣手語詮釋繪本《樹仔凡勢猶會記》、手語翻譯員蕭匡宇協助口譯為台灣台語，於2月21日辦理國立台南大學附屬啟聰學校專場，讓師生們一次體驗2種母語；2月22日推出「你lí 阮guán．同齊來聽文學」台語導覽專場，帶領觀眾走進於台文館舉辦的「文學力—書寫LÁN臺灣」常設展，體驗台語在文學中的獨特韻味。

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而台文館位於台北的據點—台文基地也由夾腳拖劇團帶來參與式親子劇場《樹仔凡勢猶會記》與《蛇郎君來了》。前者改編甫獲選波隆那插畫展的台文基地繪本；後者則配合蛇年，演出台語版民間傳說，還有創意手作體驗，邀請親子在戲劇體驗中自然學習台語。此外，台文基地亦特別邀請「出外說台語」的阿廷老師設計專屬台文基地的生態探索「樹仔ê細聲話」，在自然中感受語言與土地的緊密連結。親子共讀繪本、台文基地園區導覽等活動，也將以台語介紹園區歷史與文化資產。

此外，2月21日至23日，台灣文學基地將打造沉浸式母語環境，推出全新台語學習單，從歷史建築、園區植物的觀察著手，邀請觀眾一起從日常、從文學聽台語、唸台語，在世界母語日，一起分享「厝ê風景，生活ê記持」。詳詢台文館、台文基地藝文活動平台及FB粉絲專頁。

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