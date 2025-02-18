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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】金盞花 修復功能強

2025/02/18 05:30

在台灣，金盞花屬春天的花種，不耐盛夏酷熱，需把握冬春時節栽種。在台灣，金盞花屬春天的花種，不耐盛夏酷熱，需把握冬春時節栽種。

文、圖／蔡以倫

「金盞花兒開了，鳳凰木兒綠了……」你是否熟悉這首歌？在1980年代，瓊瑤電影《金盞花》風靡一時，由秦漢與林青霞主演。劇中，一位擁有綠手指的女孩種滿金盞花，也象徵著愛情的種子悄然萌芽。

金盞花（Calendula）又稱金盞菊，原產於地中海沿岸，性寒涼，清熱降火、抗菌消炎，是著名藥用植物。金盞花的花葉可食，並含大量葉黃素，萃取製成眼部保健品，也是當紅炸子雞。

金盞花花瓣泡水喝，或沙拉生食，甘中回苦，口感並不好。但近年來，在外用養顏修復領域，金盞花製作成手工皂、化妝水、唇膏等，溫和不敏感，修復功能強，大受青睞。

在台灣，金盞花屬春天的花種，不耐盛夏酷熱，需把握冬春時節栽種。葉形似茼蒿，未開花時難以分辨。一旦花開，黃、橙色或金黃色花蕊躍登花園焦點，奪目吸睛。春日花市偶見以草花型態銷售，便宜實惠，取得不難。

金盞花耐旱，水分適量即可。若要整季開花，日照不可少，補充肥料，並換盆至更大花器。剪摘殘花，避免留在枝頭老化，可促進新花，並延長整株壽命。天氣變熱衰亡，此時可留花採種，天寒再播。

採下新鮮花蕊，烤箱六、七十度低溫烘乾，仍能保存鮮豔花色。乾燥後浸泡橄欖油，脂溶性藥用成分被油所吸收，油品幻化成耀眼金色，令人讚歎。我曾用浸泡油製成唇膏，分享學生，頗受好評。

瓊瑤生前舊宅都更，她特意將庭院中珍愛的鳳凰木移植至淡水滬尾藝文園區。大樹移植不易，我曾數次前往探訪，逐漸體會「金盞花兒開了，鳳凰木兒綠了」的深意，猶如命運交錯瞬間，充滿激情與詩意。召喚著緬懷物欲純真，情感豐富的年華。（作者為淡水香草街屋主人）

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