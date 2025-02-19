【藝術文化】高美館公布2025重點展演 國際大展「馮．沃爾夫的花園堡壘」11月首登台

英國當代藝術鬼才馮．沃爾夫將於11月首度來台舉辦大型個展。 圖為馮．沃爾夫的作品〈The Runners〉。（馮．沃爾夫提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄市立美術館昨（18）日在記者會上公布2025年度重點展演計畫，包含8檔跨世代台灣藝術家主題展覽、3檔實驗性的跨域展演、高雄國際貨櫃藝術節，以及英國當代藝術鬼才馮．沃爾夫（Von Wolfe）將首度來台舉辦的大型個展。

高美館創作論壇「繁花夢露—張立曄的靈光樂園」將於5月登場。圖為張立曄的作品〈仙樹〉。（高美館提供）

高美館代理館長林羿妏表示，延續2024年「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」一展中對19至20世紀以來繪畫、攝影界線與交融所提出的探問，今年秋季與英國藝術家馮．沃爾夫共同合作自策的國際特展「馮．沃爾夫的花園堡壘」，聚焦當前人類對於AI人工智慧的衝擊、交融與反思，呈現馮．沃爾夫回應AI世代的藝術實踐。特展的一大亮點，是他融合AI演算法與細膩的手工繪畫，打破傳統藝術與人工智慧的邊界，解放觀眾對科技、藝術與文化的既有觀念。

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國內部分，除了現正展出的抽象藝術先驅陳正雄的「陳正雄90大展—一位抽象畫家與他的收藏」，以及匯聚新世代藝術新銳的「2025高雄獎」，5月將有3檔展覽登場。首先，高美館將攜手國際名導蔡明亮推出個展「行者十步」，聚焦蔡明亮過去12年間完成的10部「行者」系列作品，展現其從劇場、美術館到電影院的跨界演變；其次，將展出李德、熊秉明兩位20世紀文人藝術家的雙人展「相忘於江湖」，帶領觀眾走入他們以畫代詩的畫中世界；最後則是由黃志偉策畫的「繁花夢露—張立曄的靈光樂園」，呈現藝術家充滿童真與靈動的創作世界。

7月將邀請11組高雄的中、新生代藝術家，聚焦1990年代以降藝術家受到動畫、漫畫與遊戲文化（ACG）影響的創作，舉辦「眼球世代藝術奇譚」展；10月展出屏東藝術家張新丕以海洋與土地為創作主軸的個展；12月推出高雄前輩建築師個展「遠的理想—陳仁和建築紀念大展」，呈現融合日本、華人、西方，甚而東南亞文化的創造性建築語彙。

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