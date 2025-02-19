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【藝術文化】台灣美術院2025年度大展 「維度綻放」登巴黎大皇宮

2025/02/19 05:30

台灣美術院前進巴黎大皇宮，展出19位具代表性的台灣藝術家作品，包含梁永斐〈樂之頌〉（左起）、黃進龍〈櫻紅春意〉、江明賢〈蘭嶼飛魚祭〉、廖修平〈生活系列20〉、蘇憲法〈淨荷〉等。（蘇憲法提供）台灣美術院前進巴黎大皇宮，展出19位具代表性的台灣藝術家作品，包含梁永斐〈樂之頌〉（左起）、黃進龍〈櫻紅春意〉、江明賢〈蘭嶼飛魚祭〉、廖修平〈生活系列20〉、蘇憲法〈淨荷〉等。（蘇憲法提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣美術院首度參加在巴黎大皇宮舉行的國際年度藝術盛事—2025首都藝術展（ART CAPITAL 2025）於巴黎時間2月18日下午3點開幕。展出包括廖修平、江明賢、蘇憲法、鐘有輝、李振明、曾長生、林章湖、郭博州、黃光男、莊連東、黃進龍、林雪卿、梁永斐、黃淑卿、林欽賢、程代勒、蕭世瓊、陳香伶與李文謙等19位台灣藝術家，橫跨版畫、油彩、水墨、複合媒材、書法等作品。展覽於2月19日至22日，在巴黎大皇宮登場。

2025首都藝術展在巴黎大皇宮舉行，共計20個國家參與，台灣美術院亦受邀參加。（蘇憲法提供）2025首都藝術展在巴黎大皇宮舉行，共計20個國家參與，台灣美術院亦受邀參加。（蘇憲法提供）

台灣美術院院長蘇憲法表示，此次大展由李文謙策展，游明龍設計展覽主視覺與相關文宣，前往開幕現場出席院士包括執行長黃進龍、文化部參事梁永斐、林欽賢、陳香伶以及協助策展的台師大新創控股執行長林雅萍等人。蘇憲法說，期望藉此機會向國際社會展現台灣深厚的藝術文化底蘊，促進台灣美術發展並推動接軌國際舞台。

策展人李文謙則指出，展覽的核心概念「維度綻放」，象徵著台灣藝術家對於空間、時間、文化與思想的多重探索與詮釋，「我們希望向世界展示台灣藝術獨特的語彙與精神，並在這座百年藝術殿堂中留下屬於台灣的藝術印記。」

台灣美術院自成立以來，致力於推動國際藝術交流，曾於北京中國美術館、廣東省美術館、日本東京松濤美術館、沖繩縣立美術館、大韓民國藝術院美術館、澳洲國家大學美術館、馬來西亞吉隆坡創價美術館等地舉辦大型展覽，廣受藝壇好評。此次進軍法國，標誌著台灣美術院在全球藝術版圖上又一重要的拓展。

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