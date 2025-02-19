【藝術文化】賓杜．登貝雷攜手小事製作 《G.R.O.O.V.E.》遊走國家戲劇院

（圖：兩廳院提供）

編舞家賓杜．登貝雷（Bintou Dembélé）是法國嘻哈舞蹈的先驅人物之一，擅長透過探索身體記憶，映照殖民與後殖民的法國歷史。她在反體制的嘻哈文化中找到自己的位置，並在跳了30多年後的2002年，創立自己的街頭現實舞團（La Structure Rualité），一步步從街頭走向舞台。

登貝雷於2019年加入巴黎歌劇院，為芭蕾歌劇《異邦戀情》（Les Indes galantes）編舞；2020年，她獲邀成為慶祝龐畢度中心梅斯分館成立10週年的10位國際藝術家之一。而這次，登貝雷將從巴黎街頭走進台北國家戲劇院，並與台灣舞團小事製作攜手，量身打造專屬台灣的遊走式演出，《G.R.O.O.V.E.》超過3小時的獨特體驗，本週登場。

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演出中觀眾將分成3組，自劇院的3處空間分別開啟旅程；在遊走各個藝文空間的過程裡，透過吟唱、電影、裝置、街舞的多元交融，體現跨文化的魅力，包括展示邊緣與反抗文化的社會短片、致敬爵士女伶Nina Simone的巴洛克式音樂會，以及重現芭蕾歌劇《異邦戀情》片段；最後舞者將邀請觀眾一起上台，參與一場特別的嘻哈派對。21至23日演出，詳詢OPENTIX。

（文：記者凌美雪，圖：兩廳院提供）

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